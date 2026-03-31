Stasera l’Italia affronta la Bosnia nello spareggio decisivo per la qualificazione al Mondiale 2026. A dirigere Bosnia-Italia sarà Clement Turpin, uno degli arbitri più esperti e rispettati del calcio europeo. Una scelta tutt’altro che casuale da parte della UEFA per una partita così delicata. Ma chi è Clement Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia?
Clement Turpin è un arbitro francese di 43 anni, internazionale dal 2010. La sua carriera è iniziata molto presto: a soli 27 anni è diventato arbitro FIFA, il più giovane nella storia della Francia a raggiungere questo traguardo. Da allora ha scalato rapidamente le gerarchie, fino a diventare un punto di riferimento per le competizioni UEFA.
Chi è Clement Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia
Il profilo di Turpin è quello dell’arbitro da grandi occasioni. Nel 2021 ha diretto la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United, mentre nel 2022 è stato scelto per la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Designazioni che certificano il suo livello internazionale e la fiducia delle istituzioni calcistiche.
Non è la prima volta che Turpin arbitra l’Italia. L’ultimo precedente risale alla vittoria contro Israele per 3-0, ma il ricordo più vivido è negativo: il 24 marzo 2022 fu lui il direttore di gara della semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, persa dagli Azzurri e costata l’esclusione dal Mondiale in Qatar. Un precedente che rende ancora più carica di tensione la sfida contro la Bosnia.
I precedenti con le italiane
Negli ultimi anni Turpin ha diretto anche diverse partite con club italiani protagonisti, tra cui la semifinale di Champions League Inter-Milan nel 2023 e Milan-Roma in Europa League nel 2024. Per questo viene spesso considerato una sorta di “garanzia” nelle gare ad alta pressione.
A conferma del suo valore, pochi mesi fa è stato nominato miglior arbitro al mondo dall’IFFHS. La UEFA lo ha scelto ancora una volta per una partita decisiva: Bosnia-Italia vale un Mondiale e servirà un arbitro all’altezza.
Curiosità: nel 2019 Turpin fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda surreale. Dopo aver diretto Juventus-Ajax, risultò intestatario di un’auto utilizzata da narcotrafficanti per trasportare droga, armi e denaro. Si trattava di un furto di identità, risolto senza conseguenze per l’arbitro.
In sintesi, chi è Clement Turpin? Un arbitro di grande esperienza, abituato alle partite più importanti e scelto per dirigere Bosnia-Italia, una delle sfide più cruciali per il futuro della Nazionale.