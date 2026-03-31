Clement Turpin è un arbitro francese di 43 anni, internazionale dal 2010. La sua carriera è iniziata molto presto: a soli 27 anni è diventato arbitro FIFA, il più giovane nella storia della Francia a raggiungere questo traguardo. Da allora ha scalato rapidamente le gerarchie, fino a diventare un punto di riferimento per le competizioni UEFA.

Stasera l’Italia affronta la Bosnia nello spareggio decisivo per la qualificazione al Mondiale 2026. A dirigere Bosnia-Italia sarà Clement Turpin, uno degli arbitri più esperti e rispettati del calcio europeo. Una scelta tutt’altro che casuale da parte della UEFA per una partita così delicata. Ma chi è Clement Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia?

Chi è Clement Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia

Il profilo di Turpin è quello dell’arbitro da grandi occasioni. Nel 2021 ha diretto la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United, mentre nel 2022 è stato scelto per la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Designazioni che certificano il suo livello internazionale e la fiducia delle istituzioni calcistiche.

Non è la prima volta che Turpin arbitra l’Italia. L’ultimo precedente risale alla vittoria contro Israele per 3-0, ma il ricordo più vivido è negativo: il 24 marzo 2022 fu lui il direttore di gara della semifinale playoff contro la Macedonia del Nord, persa dagli Azzurri e costata l’esclusione dal Mondiale in Qatar. Un precedente che rende ancora più carica di tensione la sfida contro la Bosnia.