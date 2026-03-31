Playoff Mondiali, Bosnia Italia dove vederla: data, orario e canale tv

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Bosnia Italia del Nord dove vederla. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.
Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il secondo e ultimo step per centrare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Dove vedere Bosnia Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Bosnia-Italia, match valido per la finale dei playoff Mondiali, si terrà allo Bilino Polje di Zenica, martedì 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida, che Gattuso e i suoi si augurano aprirà definitivamente le porte verso la qualificazione ai prossimi Mondiali, sarà visibile su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.