Playoff Mondiali, Bosnia Italia dove vederla: data, orario e canale tv

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Bosnia Italia del Nord dove vederla. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il secondo e ultimo step per centrare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.