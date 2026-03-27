Dove vedere Olanda Norvegia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Entrambe le nazionali hanno centrato la qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. I rispettivi commissari tecnici avranno a disposizione questa ultima finestra in mezzo alla stagione prima della rassegna iridata.
Dove vedere Olanda Norvegia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Olanda-Norvegia, match amichevole prima dei Mondiali in estate, si terrà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, il 27 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida non sarà disponibile per la visione in Italia, né in chiaro e nemmeno a pagamento. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) andranno in onda solamente alcune amichevoli, ma tutte le gare dei playoff per i Mondiali.