Dove vedere Olanda Norvegia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Entrambe le nazionali hanno centrato la qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. I rispettivi commissari tecnici avranno a disposizione questa ultima finestra in mezzo alla stagione prima della rassegna iridata.