Dove vedere Marocco Ecuador tv streaming: guarda la partita in diretta

Entrambe le nazionali sono riuscite a qualificarsi per i Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. Ora i due commissari tecnici potranno fare le ultime valutazioni su quali calciatori convocare in vista della rassegna iridata.

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Marocco-Ecuador, match amichevole prima dei Mondiali in estate, si terrà allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid, il 27 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.15.

La sfida non sarà disponibile per la visione in Italia, né in chiaro e nemmeno a pagamento. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) andranno in onda solamente alcune amichevoli, ma tutte le gare dei playoff per i Mondiali.