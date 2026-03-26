Dove vedere Turchia Romania tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Turchia Romania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Turchia-Romania, match valido per la semifinale playoff Mondiali, si terrà al Tupras Stadium di Istanbul, il 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso , sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Turchia e Romania sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Federico Zancan.