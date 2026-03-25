La Premier sogna il record: 11 squadre nelle coppe europee, 7 in Champions

La stagione 2025/26 ha già fatto segnare un record per la Premier League in campo europeo: nove squadre del massimo campionato inglese hanno infatti disputato le competizioni per club UEFA, il numero più elevato di sempre per una sola Federazione. E mentre quattro club stanno ancora smaltendo la delusione delle recenti eliminazioni, quel numero – spiega The Athletic – potrebbe addirittura salire a 11 nel 2026/27.

Come funzionano i piazzamenti europei

Dalla stagione 2024/25, con l’espansione della Champions da 32 a 36 squadre, si è aperto anche un quinto posto potenziale per i campionati principali. La UEFA assegna infatti due European Performance Spots (EPS) alle Federazioni che ottengono i migliori risultati nelle tre competizioni europee. La Premier League ne ha conquistato uno nel 2024/25 ed è sulla buona strada per ottenerne un altro nel 2025/26.

Questo significherebbe che le prime cinque classificate – attualmente Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool – si qualificherebbero tutte per la prossima Champions League.

La Premier League dispone inoltre di due posti in Europa League:

uno assegnato alla squadra meglio piazzata in campionato tra quelle non qualificate alla Champions (quindi la sesta);

uno al vincitore della FA Cup.

Al momento, il sesto posto occupato dal Chelsea garantirebbe l’Europa League. Il vincitore della EFL Cup, invece, ottiene un posto nei playoff della Conference League – a meno che non si qualifichi già per una competizione UEFA più prestigiosa.

Il ruolo della FA Cup e della Carabao Cup

Considerando anche la FA Cup, la situazione si complica ulteriormente. Sei delle otto squadre nei quarti di finale della coppa nazionale sono di Premier League. Quattro di queste – Arsenal, Chelsea, Manchester City e Liverpool – si trovano già nelle prime sei posizioni. Se una di queste squadre vincesse la coppa mantenendo l’attuale posizione in classifica, il secondo posto in Europa League passerebbe alla settima classificata (al momento il Brentford).

Se invece il trofeo fosse vinto da una delle altre squadre rimaste in gara – West Ham, Leeds, Southampton o Port Vale – quella squadra otterrebbe direttamente il posto in Europa League.

La vittoria del Manchester City in Carabao Cup garantisce invece un posto nei preliminari di Conference League. Tuttavia, se – come appare molto probabile – il City dovesse chiudere tra le prime cinque, quel posto verrebbe trasferito alla prima squadra in classifica senza qualificazione europea, che attualmente sarebbe l’Everton, ottavo. A quel punto le squadre inglesi qualificate salirebbero già a otto.

I possibili scenari con le coppe europee

Il numero potrebbe aumentare ulteriormente guardando alle coppe europee di questa stagione, giunte ai quarti di finale. Il Nottingham Forest potrebbe replicare quanto fatto dal Tottenham la scorsa stagione: vincere l’Europa League pur terminando appena sopra la zona retrocessione. In quel caso si qualificherebbe alla Champions League, portando a nove le squadre inglesi in Europa.

Se invece il Crystal Palace dovesse conquistare la Conference League, si qualificherebbe all’Europa League, portando a dieci il totale delle squadre inglesi nelle competizioni europee. L’ultimo passo verso un record assoluto dipenderebbe poi da Liverpool e Aston Villa.

La squadra di Birmingham è attualmente quarta con 54 punti ma ha vinto solo una partita di campionato dall’11 febbraio. Il calendario sulla carta non è proibitivo, ma include sfide delicate contro Nottingham Forest e Tottenham, oltre ai match finali con Liverpool e Manchester City. Il Liverpool è quinto con 49 punti ma ha il fiato sul collo di Chelsea, Brentford ed Everton, con diverse altre squadre ancora in corsa.

Se Liverpool e Aston Villa uscissero dalle prime cinque ma vincessero rispettivamente Champions League ed Europa League, si qualificherebbero comunque alla Champions grazie al successo europeo. In quel caso si aggiungerebbero alle prime cinque classificate, diventando la sesta e la settima squadra inglese nella massima competizione europea.

A quel punto:

tre squadre inglesi parteciperebbero all’Europa League (ottava classificata, vincitore della Conference League e vincitore della FA Cup o nona classificata);

la decima classificata andrebbe in Conference League.

Il risultato sarebbe storico: 11 club inglesi nelle coppe europee, pari al 55% della Premier League impegnata nelle competizioni UEFA nel 2026/27. Uno scenario complesso e poco probabile, ma che rende le ultime settimane della stagione ancora più entusiasmanti.