Il marchio Vodafone verso l'addio all'Italia dopo la fusione con Fastweb

Il marchio Vodafone è destinato a sparire in Italia, dopo l’integrazione con Fastweb, probabilmente entro un anno. E’ quanto dichiarato dall’amministratore delegato Fastweb + Vodafone, Walter Renna, rispondendo alle domande dell’assemblea di Swisscom, la società controllante delle due realtà del mondo della telefonia.

«Posso solo dire che il marchio Vodafone verrà gradualmente eliminato nel medio termine ma non posso ancora annunciare il nuovo marchio perché è ancora in fase di discussione. Probabilmente ne sentirete parlare di più il prossimo anno – ha spiegato Renna –. L’integrazione tra Fastweb e Vodafone in Italia sta andando bene, secondo i piani. Abbiamo un piano ben definito che stiamo attuando e stiamo realizzando le sinergie. Nel primo anno abbiamo realizzato sinergie per 100 milioni, un risultato persino migliore di quanto previsto. Quindi siamo molto contenti».