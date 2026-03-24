Tether apre al controllo dei propri conti: accordo con una delle Big Four

Tether, la società d’investimento attiva nel settore delle stablecoin e secondo maggiore azionista della Juventus, ha sottoscritto un accordo ufficiale con una delle cosiddette Big Four (una tra Deloitte, PwC, EY e KPMG) per la revisione contabile del suo primo bilancio indipendente completo. La società non ha annunciato con quale delle quattro realtà sia stato sottoscritto l’accordo.

A comunicare questo cambio di paradigma è stata la stessa Tether nella giornata odierna. I bilanci fin qui sono stati attestati da Bdo Italia. «Una revisione contabile completa da parte di una delle Big Four è tra le forme di valutazione finanziaria più rigorose e riconosciute a livello globale – si legge nel comunicato della società attiva neò settore delle stablecoin –. Per Tether, l’incarico affidato a una delle Big Four sottolinea il suo impegno a fornire solide garanzie che Usdt sia interamente garantito, altamente liquido e gestito con una gestione del rischio di livello mondiale. Affidandosi formalmente a una delle Big Four, Tether compie un passo fondamentale per rafforzare la sua posizione di leader globale in termini di trasparenza, garanzia e conformità normativa».