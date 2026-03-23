Marotta: «Arbitri? Serve uniformità. Certi episodi interpretati in modo soggettivo»

«Siamo in un momento particolare della stagione, in cui siamo meritatamente primi con sei punti di vantaggio. È un risultato che forse non potevamo nemmeno prevedere. Siamo semifinalisti di Coppa Italia, abbiamo centrato due obiettivi su tre. In Champions potevamo fare meglio ma ci sono anche gli avversari e siamo usciti meritatamente. Mancano otto giornate, abbiamo due partite di vantaggio, siamo in una situazione di difficoltà e involuzione, legata forse a infortuni e stanchezza ma questo è una caratteristica che trova riscontri anche nei nostri avversari. Non sono qui a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo, con la consapevolezza di essere comunque primi in classifica».

Parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto nella giornata odierna a margine dell’assemblea della Lega Serie A: «Come dare forza alla squadra? Confrontandoci e fare quello che abbiamo sempre fatto. Non siamo davanti a uno psicodramma, ma davanti a una situazione difficile come spesso accade nello sport. Era impensabile per me poter essere qui a otto giornate dalla fine», ha aggiunto.