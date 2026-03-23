Pablo Longoria non è più il presidente del Marsiglia. Lo ha comunicato ufficialmente questa mattina il club francese attraverso una nota sul proprio sito: «McCourt Global e Pablo Longoria hanno raggiunto un accordo sui termini della sua uscita», si legge nel comunicato.
Longoria lascia il Marsiglia dopo quasi sei anni. Nel luglio 2020 fu nominato vicedirettore generale e meno di un anno dopo ha assunto la carica di presidente dopo l’addio di Jacques-Henri Eyraud nel febbraio 2021. Diventa così effettiva la separazione che era stata decisa nel febbraio scorso in seguito all’esonero di Roberto De Zerbi, che ha portato a una riorganizzazione interna.
Sotto la presidenza Longoria, il Marsiglia ha raggiunto la semifinale di Conference League nel 2022 e di Europa League nel 2024, partecipando poi alla Champions League per due stagioni, nel 2022/23 e in quella attuale, dove però è uscito sempre dopo la prima fase (ai gironi nel 2022/23 e dopo il girone unico nel 2025/26).
In campo nazionale non è arrivato nessun titolo in questo periodo, con il secondo posto in Ligue 1 come miglior risultato, sempre alle spalle del gigante Paris Saint-Germain, sia nella stagione 2021/22 che nel 2024/25. «Pablo Longoria ringrazia l’Olympique de Marseille per la fiducia riposta in lui durante queste sei stagioni ed esprime la sua profonda gratitudine a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi che hanno fatto parte di questa avventura», si legge in conclusione della nota pubblicato sul sito del Marsiglia.