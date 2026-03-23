Pablo Longoria non è più il presidente del Marsiglia. Lo ha comunicato ufficialmente questa mattina il club francese attraverso una nota sul proprio sito: «McCourt Global e Pablo Longoria hanno raggiunto un accordo sui termini della sua uscita», si legge nel comunicato.

Longoria lascia il Marsiglia dopo quasi sei anni. Nel luglio 2020 fu nominato vicedirettore generale e meno di un anno dopo ha assunto la carica di presidente dopo l’addio di Jacques-Henri Eyraud nel febbraio 2021. Diventa così effettiva la separazione che era stata decisa nel febbraio scorso in seguito all’esonero di Roberto De Zerbi, che ha portato a una riorganizzazione interna.