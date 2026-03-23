Italia, al via la missione playoff: dubbi Bastoni e Scamacca per l'Irlanda del Nord

Il primo scoglio da superare è rappresentato dall’ Irlanda del Nord, con Donnarumma e compagni che potranno contare sulla spinta dello Stadio di Bergamo che farà registrare il tutto esaurito. In caso di vittoria giovedì sera, gli Azzurri affronteranno nella finale playoff la vincente di Galles-Bosnia. Il match sarebbe in programma martedì 31 marzo fuori casa e metterà in palio il pass per i Mondiali.

È iniziata oggi la settimana più importante per la Nazionale da quando Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina azzurra. Come sempre detto dal suo arrivo, l’obiettivo primario per il Ct è quello di centrare la qualificazione ai Mondiali tramite i playoff, dal momento in cui la Norvegia aveva già scavato un solco incolmabile per le sorti del primo posto del girone di qualificazione.

Ma come detto il primo scoglio da superare è rappresentato dall’Irlanda del Nord, con Gattuso che inizierà a testare le condizioni fisiche dei propri calciatori prima di decidere l’11 iniziale in vista di giovedì sera. Va ricordato il recentissimo forfait di Federico Chiesa, prontamente sostituito dalla convocazione di Nicolò Cambiaghi, fresco del gol decisivo per il Bologna nell’euroderby degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.

Italia Irlanda del Nord probabili formazioni – I dubbi di Gattuso e la pesante assenza per gli avversari

Ma quale sarà la formazione titolare per Italia-Irlanda del Nord? In attesa di novità dal ritiro di Coverciano, Gattuso dovrebbe affidarsi a quelli che sono i senatori del proprio gruppo a partire da Gianluigi Donnarumma in porta, ma come detto bisognerà fare attente valutazioni dal punto di vista fisico con nella testa il doppio impegno ravvicinato.

Come detto in porta ci sarà sicuramente Donnarumma. In difesa ci sono i primi dubbi per via degli infortuni, con Bastoni che ha saltato le ultime due partite dell’Inter per una dura botta alla tibia subita nel derby e, inoltre, anche le condizioni di Mancini dovranno essere considerate in seguito alla sostituzione all’intervallo di Roma-Lecce per un problema fisico. Per questo sono pronti e allertati Scalvini e Buongiorno che si sono mesi alle spalle i rispettivi guai fisici e sono tornati centrali con Atalanta e Napoli. Il terzo di difesa sarà Calafiori.

A centrocampo il dubbio riguarda Tonali. Il centrocampista del Newcastle non è stato convocato da Howe per il derby con il Sunderland dopo essere uscito malconcio dal Camp Nou di Barcellona in Champions League. Anche lui sarà valutato attentamente, considerando il potenziale doppio impegno. Sulle fasce presenti Politano e Dimarco, con al centro Locatelli e Barella al suo fianco. Dall’altra parte se non dovesse farcela Tonali, è pronto Frattesi.

L’attacco, con Scamacca non al meglio ma comunque a disposizione, sarà guidato dalla coppia Retegui-Kean, schierata con una certa continuità da Gattuso nelle ultime partite del girone di qualificazione con risultati molto apprezzati dal commissario tecnico, che spera così di scacciare gli ultimi dubbi sull’attacco azzurro, tasto dolente dell’ultimo periodo.

Ecco quindi a oggi la probabile formazione dell’Italia per la sfida contro l’Irlanda del Nord:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini (Scalvini), Bastoni (Buongiorno), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali (Frattesi), Dimarco; Kean, Retegui.

Dall’altra parte l’Irlanda del Nord deve fare a meno del suo calciatore più rappresentativo, Conor Bradley del Liverpool, infortunatosi al ginocchio e costretto a saltare il resto della stagione. Questa la probabile formazione che schiererà il ct O’Neil: