Dove vedere Real Madrid Atletico Madrid tv streaming: guarda la partita in diretta

La partita Real Madrid-Atletico Madrid sarà disponibile gratuitamente in Italia grazie all’accordo fra Mediaset e DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). La sfida sarà visibile anche su Canale 20.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Real Madrid Atletico Madrid tv streaming . Il match è in programma domenica 22 marzo, alle ore 21.00.

Dove vedere Real Madrid Atletico Madrid tv streaming – Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

Non solo sfide come Real Madrid-Atletico Madrid. Sottoscrivendo l’abbonamento a DAZN, sarà possibile seguire anche tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). E ancora tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports e il Mondiale per Club 2025 in estate, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League.

L’offerta comprende anche il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

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Vediamo quali sono allora le altre principali offerte di DAZN per vedere la Serie A:

DAZN FULL (ex pacchetto Standard)

È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso: dalla Serie A con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie B, il calcio internazionale con tutta LaLiga spagnola e il meglio della Liga portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile.

Ma quanto costa il pacchetto DAZN FULL?

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 379 euro , il prezzo mensile equivale 31,58 euro al mese . In questo modo si può arrivare a risparmiare 185€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale .

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 36,99 euro . Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 46,99 euro senza il vincolo annuale.

Con il pacchetto DAZN FULL è possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Non è quindi possibile condividere il costo dell’abbonamento con familiari o amici che non vivono nella stessa casa.

DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus)

È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 619 euro euro poco più di 25 euro a testa al mese, per due persone ) In questo modo , il prezzo mensile equivale a 51,58 euro () In questo modo si può arrivare a risparmiare 244 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 61,99 euro (poco più di 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 71,99 euro (35,99 euro per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.

DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass)

Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie B, 3 match a giornata di Serie A, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro , il prezzo mensile equivale a 10,75 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro . Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.