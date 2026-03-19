Rakow Fiorentina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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Le due squadre scendono in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2025/26.
Rakow Fiorentina in streaming gratis – La Conference League è su Sky
La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.
Rakow Fiorentina in streaming gratis – La sfida dei viola solo su Sky
Rakow e Fiorentina scenderanno in campo dello stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec (Polonia), giovedì 19 marzo 2026, con il fischio di inizio fissato per le ore 18.45.
Rakow Fiorentina in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.
Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.