In questo rapporto, la UEFA ha chiesto al Fenerbahce ulteriori informazioni, documenti e memorie scritte per far luce su presunte irregolarità rilevate in diversi trasferimenti recenti, che comprendono quelli dei calciatori Kerem Aktürkoğlu , Milan Skriniar e Diego Carlos (attualmente in prestito al Como), oltre all’ingaggio del tecnico José Mourinho (esonerato ad agosto del 2025 e oggi al Benfica). La criticità più elevata è presente nel contratto di Aktürkoğlu, soprattutto per quanto riguarda la voce relativa allo stipendio minimo del giocatore.

Questo procedimento della UEFA assume un peso rilevante per via delle regolamentazioni in vigore nella federcalcio turca. Infatti, anche una semplice multa comminata al Fenerbahce dal massimo organo del calcio europeo andrebbe definita come “irregolarità procedurale”, che porterebbe la stessa federcalcio del Paese a disporre sanzioni più severe che non si limiterebbe alla sola sanzione economica.

Sul caso Aktürkoğlu, che ha creato un certo clamore in Turchia e di cui si parla ancora oggi, la testimonianza fondamentale sembra essere quella dell’ex dirigente del Fenerbahce Hakan Safi che ha affermato di essere stato lui a pagare lo stipendio del giocatore quando è arrivato al club dal Benfica la scorsa estate. Nel dettaglio della possibile sanzione UEFA, lo stesso Safi ha dichiarato: «Tutte le pubblicazioni negative sul contratto di Kerem Aktürkoğlu rispondono a un’ostilità verso il Fenerbahce». L’indagine intanto continua e si prevede che la UEFA ufficializzi una decisione nelle prossime settimane.