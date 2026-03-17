Giroud ai Mondiali 2026 ma in televisione: possibile ruolo da commentatore sulla tv francese

Olivier Giroud guarda già al proprio futuro e lo fa aprendo ufficialmente all’ipotesi di sbarcare in televisione per la prossima Coppa del Mondo. Come rivelato da L’Équipe, l’ex centravanti del Milan (con cui ha vinto lo scudetto nel 2021/22) e oggi in forza al Lille, è infatti tra i profili valutati dall’emittente francese M6 per il ruolo di commentatore durante i Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, insieme tra gli altri all’ex difensore del Real Madrid Raphael Varane. La rete in chiaro trasmetterà 54 delle 104 partite, mentre beIN Sports deterrà i diritti per l’intera competizione.

Interpellato da RMC dopo Rennes-Lille, il campione del mondo 2018 ha confermato l’ipotesi di un coinvolgimento televisivo, lasciando però aperta anche la porta alla prosecuzione della carriera agonistica: «Vedremo, è possibile che commenti alcune partite della fase a gironi… Dipenderà anche dal fatto che continui a giocare o meno».

In scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione, Giroud – che compirà 40 anni a settembre – non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. «Finché puoi giocare e le condizioni sono favorevoli, bisogna approfittarne. Poi bisogna vedere se il fisico regge. Non c’è nulla di deciso: devono esserci tutte le condizioni, che tutti siano fiduciosi e che il club ne abbia bisogno», ha spiegato.