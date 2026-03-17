Diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona a processo

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per l’accusa di diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini.

La vicenda, che coinvolge anche una donna, è legata a una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito Dillinger News, in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso. Alla donna è contestata anche la calunnia e le minacce.