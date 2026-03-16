Vicenza Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 32esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Vicenza è in programma per lunedì 16 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30 .

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Vicenza Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Vicenza Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Vicenza-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

LUNEDÌ 16 MARZO

Ore 20.30