Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 32esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Giugliano è in programma per sabato 14 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

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Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Giugliano–Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 14 MARZO

Ore 14.30

TORRES-RAVENNA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 CASARANO-COSENZA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 GIUGLIANO-ATALANTA U23

Sky Sport 253

Sky Sport 253 POTENZA-CAVESE

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PINETO-BRA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 LATINA-SIRACUSA

Sky Sport 256

Ore 17.30

VIS PESARO-TERNANA

Sky Sport 251

Sky Sport 251 LIVORNO-CARPI

Sky Sport 252

Sky Sport 252 OSPITALETTO FRANCIACORTA-TRENTO

Sky Sport 253

Sky Sport 253 PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PERGOLETTESE-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 255

Ore 20.30

SAMBENEDETTESE-CAMPOBASSO

Sky Sport 252

Sky Sport 252 ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO

Sky Sport 253

DOMENICA 15 MARZO

Ore 12.30

CROTONE-SALERNITANA

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

Sky Sport Uno e Sky Sport 257 FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

BENEVENTO-FOGGIA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 TEAM ALTAMURA-CATANIA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 AREZZO-PERUGIA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 GUBBIO-ASCOLI

Sky Sport 254

Sky Sport 254 AZ PICERNO-TRAPANI

Sky Sport 255

Sky Sport 255 TRIESTINA-PRO VERCELLI

Sky Sport 256

Ore 17.30

CASERTANA-MONOPOLI

Sky Sport Max e Sky Sport 252

Sky Sport Max e Sky Sport 252 AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO

Sky Sport 253

Sky Sport 253 VIRTUS VERONA-RENATE

Sky Sport 254

Sky Sport 254 CITTADELLA-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 255

Sky Sport 255 LUMEZZANE-PRO PATRIA

Sky Sport 256

Ore 20.30

LECCO-NOVARA

Sky Sport 252

LUNEDÌ 16 MARZO

Ore 20.30