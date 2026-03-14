Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 32esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Giugliano è in programma per sabato 14 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Giugliano Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Giugliano–Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 14 MARZO
Ore 14.30
- TORRES-RAVENNA
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CASARANO-COSENZA
Sky Sport 252
- GIUGLIANO-ATALANTA U23
Sky Sport 253
- POTENZA-CAVESE
Sky Sport 254
- PINETO-BRA
Sky Sport 255
- LATINA-SIRACUSA
Sky Sport 256
Ore 17.30
- VIS PESARO-TERNANA
Sky Sport 251
- LIVORNO-CARPI
Sky Sport 252
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-TRENTO
Sky Sport 253
- PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 255
Ore 20.30
- SAMBENEDETTESE-CAMPOBASSO
Sky Sport 252
- ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO
Sky Sport 253
DOMENICA 15 MARZO
Ore 12.30
- CROTONE-SALERNITANA
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- FORLÌ-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
- BENEVENTO-FOGGIA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- TEAM ALTAMURA-CATANIA
Sky Sport 252
- AREZZO-PERUGIA
Sky Sport 253
- GUBBIO-ASCOLI
Sky Sport 254
- AZ PICERNO-TRAPANI
Sky Sport 255
- TRIESTINA-PRO VERCELLI
Sky Sport 256
Ore 17.30
- CASERTANA-MONOPOLI
Sky Sport Max e Sky Sport 252
- AUDACE CERIGNOLA-SORRENTO
Sky Sport 253
- VIRTUS VERONA-RENATE
Sky Sport 254
- CITTADELLA-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255
- LUMEZZANE-PRO PATRIA
Sky Sport 256
Ore 20.30
- LECCO-NOVARA
Sky Sport 252
LUNEDÌ 16 MARZO
Ore 20.30
- L.R. VICENZA-INTER U23
Sky Sport Uno e Sky Sport 251