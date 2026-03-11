Real Madrid Manchester City in streaming gratis? Segui la partita in diretta

Il Real Madrid vuole sfruttare la spinta del Santiago Bernabeu per indirizzare la qualificazione, mentre il Manchester City punta a ottenere un risultato positivo in trasferta per giocarsi tutto nella gara di ritorno. La partita è in programma mercoledì 11 marzo, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 20.00, calcio d’inizio alle 21.00. Ad accompagnare i tifosi al fischio d’inizio ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola.

Nuova e imperdibile serata di UEFA Champions League su Prime Video: Real Madrid-Manchester City . L’andata degli ottavi di finale mette di fronte due delle squadre più forti e spettacolari d’Europa, vincitrici di tre delle ultime quattro edizioni del torneo.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, inviata a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Real Madrid-Manchester City e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 10 e mercoledì 11 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.

Sul servizio sarà disponibile Prime Vision, il feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – Le funzioni di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Real Madrid Manchester City in streaming gratis – Come abbonarsi e l’offerta Prime Studenti

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.