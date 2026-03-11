Le Squadre Di Calcio Italiane Quotate In Borsa, Conviene?

L’idea di comprare azioni della propria squadra di calcio può sembrare quasi romantica, ma la realtà è molto meno poetica: è una scelta che deve essere molto meno emotiva e molto più analizzata. Quando acquisti un titolo quotato in Borsa legato a un club di calcio, non stai comprando passione, ma un’attività finanziaria soggetta a rischi , volatilità e logiche di mercato . A fine dell’articolo ti spiegheremo anche se conviene , come e dove investire in squadre di calcio italiane quotate in Borsa. Nomineremo anche la famosa piattaforma eToro, spesso sponsorizzata durante le partite, e di cui è attualmente disponibile un allettante bonus di benvenuto in azioni gratis.

Negli ultimi anni, l’accesso agli investimenti è diventato molto più semplice. Oggi basta anche un piccolo capitale e un’app per acquistare azioni in Borsa, comprese quelle di società sportive.

In questa guida analizzeremo quali sono le squadre di calcio italiane quotate in Borsa, come funziona questo tipo di investimento, quali sono i vantaggi e soprattutto i rischi più sottovalutati.

Le squadre di calcio italiane quotate in Borsa

Le squadre di calcio italiane quotate in Borsa sono Juventus Football Club e S.S. Lazio. Ad oggi, il numero di squadre di calcio italiane quotate in Borsa è molto più ristretto rispetto a quanto si possa immaginare. In passato era presente anche l’A.S. Roma, poi uscita dalla Borsa dopo il delisting.

Migliori azioni delle squadre di calcio italiane quotate

Squadra Ticker Mercato Investimento Minimo Punti di forza Rischi principali Juventus Football Club JUVE Euronext Milan 1 azione Brand forte, visibilità internazionale, grande attenzione mediatica Alta volatilità, forte impatto delle notizie sportive e societarie S.S. Lazio SSL Euronext Milan 1 azione Presenza storica in Borsa, struttura societaria consolidata Liquidità ridotta rispetto a titoli più scambiati, forte dipendenza dai risultati

La Juventus è senza dubbio il club calcistico italiano più seguito dai mercati. Il brand ha una notorietà internazionale molto superiore rispetto a quella di altri club italiani quotati e, proprio per questo, il titolo tende a essere molto sensibile alle notizie, alle indiscrezioni e agli eventi sportivi più rilevanti.

Chi compra azioni Juventus non investe solo in una squadra di calcio, ma in una società che vive di ricavi da diritti audiovisivi, sponsorizzazioni, attività commerciali, competizioni europee e operazioni sul mercato dei giocatori. Questo significa che il prezzo del titolo può reagire in modo deciso a una qualificazione in Champions, a un cambio di allenatore o a un aumento di capitale.

Pro: grande notorietà, attenzione costante del mercato, forte valore del marchio.

grande notorietà, attenzione costante del mercato, forte valore del marchio. Contro: titolo molto rumoroso, spesso influenzato da dinamiche emotive e speculative.

Azioni S.S. Lazio

La Lazio rappresenta un caso storico nel panorama del calcio italiano in Borsa. È una delle prime società calcistiche italiane ad aver intrapreso questa strada e rimane ancora oggi uno dei pochi esempi di club italiano quotato.

Rispetto alla Juventus, il titolo Lazio tende ad avere una visibilità mediatica inferiore, ma questo non significa minore rischio. Anche qui il valore delle azioni può essere fortemente influenzato da risultati sportivi, ricavi commerciali, diritti TV e operazioni societarie. Inoltre, per il piccolo investitore è importante considerare bene la liquidità del titolo, cioè la facilità con cui si riesce a comprare o vendere senza subire prezzi penalizzanti.

Pro: storicità sul listino, esposizione diretta a un club noto della Serie A.

storicità sul listino, esposizione diretta a un club noto della Serie A. Contro: titolo di nicchia, meno liquido e con rischio elevato legato al settore.

Perché A.S. Roma non è più quotata in Borsa

Dopo 22 anni di permanenza a Piazza Affari, l’A.S. Roma ha ufficialmente lasciato la Borsa Italiana il 14 settembre 2022. Il delisting, cioè l’uscita dal listino, è stato voluto dalla proprietà americana, il Gruppo Friedkin.

Le motivazioni principali:

Flessibilità decisionale: senza gli obblighi informativi e burocratici della Borsa, la proprietà può muoversi più rapidamente sul piano strategico.

senza gli obblighi informativi e burocratici della Borsa, la proprietà può muoversi più rapidamente sul piano strategico. Riduzione dei costi da società quotata: uscire dal listino elimina parte degli oneri ricorrenti legati alla permanenza sul mercato regolamentato.

uscire dal listino elimina parte degli oneri ricorrenti legati alla permanenza sul mercato regolamentato. Visione di lungo periodo: il delisting consente di gestire il club con minore esposizione alla volatilità di breve termine legata a risultati sportivi e rumor di mercato.

Come funzionano le azioni delle squadre di calcio quotate in Borsa

Investire in un club di calcio significa acquistare una quota societaria a tutti gli effetti. Sebbene tecnicamente simili alle azioni tradizionali, i titoli calcistici seguono dinamiche particolari.

📊 Fattori Tradizionali

Bilanci, fatturato, debiti, ricavi commerciali e diritti TV. ⚽ Fattori Emotivi

Risultati sul campo, calciomercato, allenatori, polemiche e trofei.

Punti chiave da ricordare:

✔ Accessibilità: si acquistano facilmente tramite broker o banche, spesso con capitali minimi molto bassi.

si acquistano facilmente tramite broker o banche, spesso con capitali minimi molto bassi. ✘ Volatilità elevata: il prezzo può reagire rapidamente a eventi sportivi imprevedibili come eliminazioni, infortuni o tensioni societarie.

il prezzo può reagire rapidamente a eventi sportivi imprevedibili come eliminazioni, infortuni o tensioni societarie. 💡 Distinzione tra tifo e business: possedere un’azione non è un atto di fede, ma un’esposizione a una società che deve generare ricavi.

Attenzione: la facilità d’acquisto non va confusa con la facilità di analisi. È un settore in cui l’emotività può trarre in inganno l’investitore inesperto.

I vantaggi di investire in una squadra di calcio quotata in Borsa

Il primo vantaggio è l’accessibilità. Le azioni delle società calcistiche italiane quotate hanno spesso un taglio minimo basso e possono essere acquistate anche con capitali limitati. Questo permette a molti piccoli investitori di avvicinarsi ai mercati senza dover impegnare somme elevate.

Un altro aspetto interessante è la maggiore trasparenza relativa che deriva dalla quotazione. Una società quotata deve pubblicare comunicati, bilanci, relazioni finanziarie e informazioni societarie. Questo non elimina il rischio, ma consente almeno di avere più strumenti per valutare ciò che si sta facendo rispetto a un investimento opaco o basato solo sulla narrativa.

Per alcuni investitori, poi, il calcio può rappresentare un punto d’ingresso psicologicamente familiare al mondo azionario. Capire un settore vicino ai propri interessi può aiutare a sviluppare attenzione verso i mercati. Attenzione però: questo vantaggio vale solo se il coinvolgimento emotivo non prende il sopravvento sull’analisi razionale.

Accesso semplice: si può investire anche con poche decine di euro.

si può investire anche con poche decine di euro. Maggior disponibilità di dati: bilanci, comunicati e informazioni societarie sono pubblici.

bilanci, comunicati e informazioni societarie sono pubblici. Interesse personale: per alcuni può essere un modo per iniziare a studiare la Borsa partendo da un settore noto.

I rischi nascosti delle azioni di squadre calcistiche

Le azioni delle squadre di calcio hanno rischi particolari perché sono spesso guidate più dall’emotività che dai fondamentali. Molti investitori sbagliano già alla base, comprando per tifo e non per una vera strategia.

In più, il prezzo può reagire in modo violento a vittorie, sconfitte, polemiche o indagini, anche quando questi eventi non cambiano davvero il valore di lungo periodo del business. Questo rende il titolo più speculativo e imprevedibile.

Infine, investire in una singola squadra significa concentrare il rischio su un titolo molto specifico, in un settore già volatile. Tradotto: non è la scelta più solida per chi vuole costruire un portafoglio equilibrato.

Cosa controllare prima di comprare un titolo di una squadra di calcio

Prima di acquistare azioni di una società calcistica quotata, conviene fermarsi un attimo e fare qualche controllo di base. Sono verifiche semplici, ma fanno la differenza tra un acquisto consapevole e una scommessa travestita da investimento.

Verifica il mercato e il ticker: controlla che il titolo sia effettivamente quotato e su quale listino viene negoziato. Analizza i ricavi: nel calcio contano molto diritti TV, sponsorizzazioni, plusvalenze da giocatori, stadio e competizioni europee. Guarda la struttura dell’azionariato: se c’è un azionista di controllo forte, il peso del piccolo socio è molto limitato. Valuta la liquidità del titolo: alcuni titoli possono avere volumi non elevatissimi e spread più ampi. Controlla i costi e la fiscalità: commissioni del broker, tassazione del capital gain e regime amministrato o dichiarativo possono incidere parecchio. Chiediti perché stai comprando: se la risposta è “perché tifo quella squadra”, forse è il caso di ripensarci.

Conviene investire in azioni di squadre di calcio?

No, se cerchi un investimento solido e razionale. Le azioni delle squadre di calcio sono tra gli investimenti più volatili in circolazione perché il loro prezzo dipende spesso da dinamiche emotive, risultati stagionali e notizie societarie più che da fondamentali stabili e prevedibili.

Possono avere senso solo se:

le consideri una piccola parte speculativa del tuo portafoglio;

accetti il rischio di perdite anche pesanti;

le acquisti con testa, non col cuore.

Se invece pensi di comprarle perché sei tifoso o perché speri che una vittoria faccia impennare il titolo, stai confondendo investimento e scommessa. E non è la stessa cosa.

Come si investe in azioni di squadre di calcio?

Apri un conto con un intermediario autorizzato, completi la profilatura e acquisti le azioni disponibili sul mercato. Fine. Tecnicamente è semplice. Il punto è che prima di cliccare su “acquista” devi sapere cosa stai comprando, quali rischi comporta e perché vuoi inserirlo nel tuo portafoglio.

Broker come eToro, ad esempio, hanno reso l’accesso ai mercati molto più immediato anche per chi parte da piccole somme. Ma semplicità operativa non significa semplicità dell’investimento: ignorare questa differenza è il modo più veloce per prendere decisioni sbagliate.

Conclusioni

Investire nelle squadre di calcio italiane quotate in Borsa può sembrare affascinante, ma non è una scorciatoia verso rendimenti facili. Anzi, spesso è il contrario: si tratta di un segmento molto particolare, dove il prezzo delle azioni può essere fortemente influenzato da emozioni, notizie e risultati sportivi di breve periodo.

Se vuoi comprare questi titoli, fallo con lucidità. Non confondere il tifo con l’analisi. Non scambiare la semplicità tecnica dell’acquisto con la semplicità dell’investimento. E soprattutto, non sovradimensionare mai questo tipo di posizione all’interno del portafoglio.

Le squadre di calcio quotate in Borsa possono avere senso solo come investimento molto consapevole, piccolo e ben contestualizzato. Se invece cerchi stabilità, diversificazione e razionalità, probabilmente il calcio quotato non è il primo posto in cui dovresti guardare.

FAQ

Quali sono oggi le squadre di calcio italiane quotate in Borsa?

Attualmente le principali squadre di calcio italiane quotate sono Juventus e S.S. Lazio. L’A.S. Roma non è più quotata dopo l’uscita dal listino.

Quali sono le squadre di calcio quotate in Borsa?

Tra i club calcistici più noti quotati in Borsa, o quotati in mercati regolamentati internazionali, vengono spesso citati nomi come Juventus, Lazio, Borussia Dortmund, Ajax, Benfica, Porto e altri. In Italia, oggi, i riferimenti principali restano soprattutto Juventus e Lazio.

Posso comprare azioni di una squadra di calcio con pochi euro?

Sì, in linea teorica sì. In molti casi il lotto minimo è di una sola azione, quindi il capitale iniziale richiesto può essere molto basso. Restano però da considerare commissioni, spread e fiscalità.

Investire in azioni calcistiche è rischioso?

Sì, può esserlo. I titoli legati al calcio possono essere molto volatili e influenzati da notizie sportive, risultati stagionali, bilanci e operazioni societarie.

Comprare azioni di una squadra significa partecipare alle decisioni del club?

Solo in misura teorica e molto limitata. Il piccolo azionista ha normalmente un peso minimo, soprattutto quando esiste un azionista di controllo forte.

Ha senso investire nelle squadre di calcio quotate in Borsa per il lungo periodo?

Può avere senso solo per una piccola parte del portafoglio e con piena consapevolezza dei rischi. Non è un investimento da affrontare con logica da tifoso, ma da investitore lucido e disciplinato.