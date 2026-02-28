Andrea Bocelli a Sanremo 2026: quanto guadagna l'ospite del Festival

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.

Oltre ai cantanti in gara e ai co-conduttori che provengono dal mondo della musica, ma anche dello spettacolo, ogni edizione che si rispetti di Sanremo conta anche diversi ospiti, che anche qui variano in base al mondo di appartenenza, dalla musica al cinema, senza limitazioni di nazionalità. Fra questi c’è sicuramente Andrea Bocelli, il tenore più famoso nel mondo che sarà ospite di Carlo Conti nella finalissima di Sanremo in programma sabato 28 febbraio.