Alicia Keys a Sanremo 2026: quanto guadagna l'ospite del Festival

La cantautrice statunitense sarà una dei protagonisti fuori gara di questa edizione che vede ancora Carlo Conti alla conduzione.

Di
Redazione
Alicia Keys stipendio Sanremo
Alicia Keys (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.

Oltre ai cantanti in gara e ai co-conduttori che provengono dal mondo della musica, ma anche dello spettacolo, ogni edizione che si rispetti di Sanremo conta anche diversi ospiti, che anche qui variano in base al mondo di appartenenza, dalla musica al cinema, senza limitazioni di nazionalità. Fra questi c’è sicuramente Alicia Keys, la cantautrice statunitense, famosa in tutto il mondo, che sarà ospite di Carlo Conti nella terza serata di Sanremo, giovedì 26 febbraio.

Alicia Keys stipendio Sanremo – Quanto potrebbe guadagnare

Ma quanto vale per Alicia Keys la presenza a Sanremo? Secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, la cantautrice statunitense potrebbe percepire per la sua ospitata al Festival una cifra che potrebbe arrivare anche ai 100mila euro.

Un investimento in visibilità 

Partecipare a Sanremo rappresenta spesso più un investimento di immagine che un semplice ingaggio. Il Festival garantisce ascolti record, ampia copertura mediatica e una presenza dominante sui social network, elementi che rafforzano il brand personale degli ospiti. 

