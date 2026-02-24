Infront nomina Andrew Chen come nuovo Chief Financial Officer

Infront, fornitore leader di soluzioni dati e di investimento per il settore dei servizi finanziari in Europa, ha annunciato oggi la nomina di Andrew Chen a Chief Financial Officer (CFO). Questa nomina rafforza il team esecutivo di Infront con la leadership finanziaria necessaria per sostenere la prossima fase di crescita dell’azienda e creare valore per i clienti.
In qualità di CFO, Andrew Chen supervisionerà la strategia finanziaria, il reporting e lo sviluppo societario di Infront. Chen è un dirigente finanziario con quasi 30 anni di esperienza operativa e consulenziale nel private equity, nei mercati dei capitali azionari e obbligazionari e nelle fusioni e acquisizioni, maturata in ruoli aziendali interni presso società private e quotate, oltre che nell’investment banking globale e mid-market. Ha iniziato la sua carriera nella consulenza transazionale delle Big Four, nella ristrutturazione aziendale e nei servizi di revisione.
Andrew è Chartered Accountant (ACA) in Inghilterra, Chartered Member del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) del Regno Unito, Chartered Professional Accountant (CPA) in Canada e laureato in Commercio presso la University of British Columbia.
Commentando la sua nomina, Andrew Chen ha dichiarato: «Sono lieto di entrare in Infront in questo momento entusiasmante. Con una base clienti diversificata e fedele, le prospettive dell’azienda sono evidenti. Non vedo l’ora di collaborare con il team per costruire sui successi già ottenuti da Infront». Enrique Sacau, Chief Executive Officer di Infront, ha commentato: «Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Andrew in Infront. In questa fase del nostro sviluppo abbiamo bisogno di una forte leadership finanziaria e l’esperienza di Andrew nei mercati dei capitali e nella finanza aziendale lo rende la persona ideale. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui».