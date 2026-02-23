L’ultima giornata di Serie A ha dato un colpo importante alla corsa Scudetto, con l’Inter che ha allungato sul Milan a +10: il derby dell’8 marzo potrebbe rivelarsi decisivo in tal senso, con i nerazzurri che proveranno a chiudere il discorso e i rossoneri che cercheranno di rimanere aggrappati. Tuttavia, non c’è solamente la lotta per il titolo ad infiammare l’edizione 2025/26 del massimo campionato italiano.

La corsa all’Europa – senza considerare l’Inter, che sul fronte della qualificazione alla prossima Champions League ha già portato a termine il proprio compito (seppur non ancora matematicamente) – vede coinvolte attualmente sei squadre per l’accesso a tre diverse competizioni. Nell’analisi è stato considerato anche il Milan, con i rossoneri che si trovano di fatto più o meno a metà tra le sfide per la Champions e la corsa allo Scudetto.