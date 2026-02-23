Quando escono i punti del Fantasanremo 2026: pubblicazione e orari ufficiali

Quando escono i punti del Fantasanremo? Se stai partecipando al Festival di Sanremo con il tuo team su Fantasanremo 2026, è importante sapere quando escono i punti ufficiali dopo ogni serata. Il fantasy game legato alla celebre kermesse musicale continua ad attirare migliaia di fan in Italia e anche per l’edizione 76° si conferma uno degli aspetti più seguiti dai partecipanti.

Pubblicazione dei punteggi: tempistiche ufficiali

I punteggi del Fantasanremo 2026 vengono pubblicati la mattina successiva ad ogni serata del Festival, generalmente entro le ore 12:00. Questa tempistica vale per tutte le giornate del Festival di Sanremo, dal debutto del 24 febbraio fino alla finale del 28 febbraio.

La pubblicazione mattutina dei punteggi permette ai giocatori di consultare i risultati e verificare come la propria squadra ha performato durante la serata precedente in base ai bonus e malus assegnati. Questo sistema aiuta a mantenere alta l’attenzione dei fan e a pianificare al meglio le strategie nelle serate successive.