Quando escono i punti del Fantasanremo 2026: pubblicazione e orari ufficiali

Quando escono i punti del Fantasanremo? Se stai partecipando al Festival di Sanremo con il tuo team su Fantasanremo 2026, è importante sapere quando escono i punti ufficiali dopo ogni serata. Il fantasy game legato alla celebre kermesse musicale continua ad attirare migliaia di fan in Italia e anche per l’edizione 76° si conferma uno degli aspetti più seguiti dai partecipanti.
Pubblicazione dei punteggi: tempistiche ufficiali
I punteggi del Fantasanremo 2026 vengono pubblicati la mattina successiva ad ogni serata del Festival, generalmente entro le ore 12:00. Questa tempistica vale per tutte le giornate del Festival di Sanremo, dal debutto del 24 febbraio fino alla finale del 28 febbraio.
La pubblicazione mattutina dei punteggi permette ai giocatori di consultare i risultati e verificare come la propria squadra ha performato durante la serata precedente in base ai bonus e malus assegnati. Questo sistema aiuta a mantenere alta l’attenzione dei fan e a pianificare al meglio le strategie nelle serate successive.
Come vengono assegnati i punti
Nel Fantasanremo 2026 i punteggi non si basano solo sulla classifica finale degli artisti in gara, ma anche su una serie di bonus e malus legati a performance, momenti scenici e altri eventi che accadono durante ogni serata. Per esempio, gli artisti possono accumulare punti extra per piazzamenti nella top five, esibizioni creative, ospiti speciali o azioni sul palco, mentre alcuni episodi possono portare a una perdita di punti (malus) secondo le regole ufficiali del gioco.
Il regolamento 2026 conferma anche che bonus e malus vengono assegnati dal primo minuto della prima serata fino al termine della finale, con ogni elemento che contribuisce al totale accumulato da una squadra nel corso del Festival.
Dove consultare i punteggi del Fantasanremo
I punteggi ufficiali vengono resi disponibili sulla piattaforma ufficiale del Fantasanremo 2026 (sito web e app mobile). In genere, il sistema di classifiche aggiornate mostra:
- il totale dei punti di ogni artista e squadra;
- i bonus e malus applicati per ogni serata;
- la classifica generale provvisoria e finale;
- eventuali correzioni richieste (ad esempio con “VAR” per episodi particolari)
Molti giocatori seguono anche aggiornamenti in tempo reale tramite app o notifiche push, utili per restare sempre informati sulle performance dei propri titolari dopo ogni serata.
In breve: punti Fantasanremo 2026
- I punteggi vengono pubblicati la mattina dopo ogni serata del Festival
- Di solito sono disponibili entro le ore 12:00
- I bonus e malus determinano le variazioni di punteggio
- Classifiche e punti ufficiali si trovano sull’app e sul sito di Fantasanremo