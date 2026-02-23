Sanremo 2026, dai cantanti ai conduttori: per quale squadra tifano i protagonisti del Festival

Per chi tifano i cantanti di Sanremo? Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio, giorno della finalissima che decreterà il vincitore della 76esima edizione della kermesse canora che succederà così a Olly, che ha trionfato lo scorso anno.

Uno dei temi che non è mai mancato sul palco dell’Ariston è lo sport, in particolare il calcio. Il tifo della propria squadra del cuore è stato protagonista del Festival in diverse occasioni: la più celebre, molto probabilmente, negli ultimi anni è quello di Paolo Bonolis per l’Inter, che fu omaggiato dalla super ospite Katy Perry con un corpetto nerazzurro.