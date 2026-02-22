Milano-Cortina 2026: a che ora inizia la cerimonia di chiusura a Verona

Una scelta, quella della fascia serale, in linea con la tradizione olimpica e pensata per garantire la massima visibilità televisiva sia in Italia sia nei principali mercati internazionali. Così come la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, anche quella di chiusura rappresenta infatti uno dei momenti più seguiti dell’intero programma olimpico, capace di attirare centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il grande spettacolo di Milano-Cortina 2026 sta per volgere al termine. Dopo settimane di gare, che hanno regalato all’Italia le Olimpiadi invernali più medagliate di sempre, è tutto pronto per la cerimonia di chiusura. L’evento che segnerà ufficialmente la fine dei Giochi Invernali italiani è fissato per domenica 22 febbraio 2026 , con inizio alle ore 20:00 .

Verona al centro della scena olimpica

La cerimonia di chiusura si svolgerà a Verona, con l’Arena come cuore dell’evento. Sarà una prima assoluta per uno dei simboli più importanti di Italia, chiamato a trasformarsi in un grande palcoscenico olimpico. Dopo lo spettacolo di San Siro, apprezzato in tutto il mondo, il CONI è pronto a sorprendere anche per questa cerimonia di chiusura, in attesa poi dell’inizio delle Paraolimpiadi, che partiranno ufficialmente il prossimo 6 marzo.

A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi: perché le 20:00

La risposta alla domanda “a che ora inizia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi” non è casuale. Le 20:00 consentono una diretta in prima serata per il pubblico italiano ed europeo, ma risultano anche compatibili con le finestre televisive di Nord America e Asia, mercati fondamentali per il Comitato Olimpico Internazionale e per i broadcaster.

Tradizionalmente, la durata della cerimonia dovrebbe essere inferiore a quella di apertura, durata circa tre ore, ma di cui ne ricalca il programma, anche se meno lungo con la sfilata degli atleti e i momenti artistici.

Dove vederla e perché conta

In Italia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con una copertura capillare su più piattaforme, compresa Rai 1 e Rai Play e Eurosport, i cui canali sono disponibili su DAZN. Al di là dell’aspetto mediatico, però, l’evento avrà anche un forte valore politico, culturale ed economico: sarà il primo grande test organizzativo sotto gli occhi del mondo e un passaggio chiave per misurare l’impatto complessivo dei Giochi.

In sintesi, per chi se lo chiede già ora: la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi inizierà alle 20:00 di domenica 22 febbraio 2026. Da quel momento, Milano-Cortina 2026 entrerà ufficialmente nella storia olimpica.