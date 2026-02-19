Quando torna Lautaro Martinez? Le condizioni e quante partite può saltare

L’attaccante argentino è uscito nella sfida con il Bodo Glimt per un problema al polpaccio: cruciali gli esami che si terranno nelle prossime ore.

Quando torna Lautaro Martinez
(Foto: Martin Ole Wold/Getty Images)

Quando torna Lautaro Martinez? È la domanda che agita il mondo Inter dopo l’infortunio accusato dall’attaccante argentino durante la sfida contro il Bodø/Glimt in Champions League. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo con un problema muscolare al polpaccio, facendo scattare immediatamente l’allarme in vista dei prossimi impegni stagionali. 

Inter in apprensione: attesa per gli esami 

Gli esami strumentali sono fissati per domani e serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio. Nelle ore successive alla gara, lo staff medico ha effettuato le prime valutazioni, ma solo i controlli clinici potranno stabilire diagnosi e tempi certi di recupero. 

Le sensazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro non sono del tutto rassicuranti: si teme infatti uno stiramento al polpaccio. In caso di conferma, lo stop potrebbe aggirarsi intorno alle tre o quattro settimane. 

Quando torna Lautaro Martinez: i possibili tempi di recupero 

Se gli esami dovessero confermare uno stiramento muscolare, Lautaro Martínez potrebbe restare fuori circa un mese. Questo significherebbe saltare diverse partite cruciali tra campionato e coppe, con un possibile rientro previsto verso la fine del prossimo ciclo di gare. In questo caso Lautaro rientrerebbe dopo la sosta dedicata alle Nazionali, saltando le seguenti sfide: 

  • Lecce (Serie A, in trasferta) 
  • Bodo Glimt (Champions, in casa) 
  • Genoa (Serie A, in casa) 
  • Como (Coppa Italia, in trasferta) 
  • Milan (Serie A, in trasferta) 
  • Eventuali ottavi di Champions (in casa) 
  • Atalanta (Serie A, in casa) 
  • Eventuali ottavi di Champions (in trasferta) 
  • Fiorentina (Serie A, in trasferta) 

Nel caso più ottimistico — semplice affaticamento o lieve elongazione — il rientro potrebbe avvenire in tempi più brevi, tra 10 e 15 giorni. Tuttavia, lo staff medico dell’Inter tende alla massima prudenza per evitare ricadute, soprattutto considerando l’elevato numero di partite ravvicinate. 

Un’assenza pesante per l’Inter 

Lautaro è il punto di riferimento offensivo e il leader tecnico della squadra. La sua eventuale assenza costringerebbe l’allenatore a ridisegnare l’attacco, affidandosi alle alternative presenti in rosa per mantenere competitività e continuità di risultati. 

Oltre al contributo realizzativo, l’argentino è fondamentale per il lavoro senza palla, la pressione sugli avversari e la capacità di legare il gioco: caratteristiche difficili da sostituire. 

Le prossime ore saranno decisive 

Per capire davvero quando torna Lautaro Martinez bisognerà attendere l’esito degli esami di domani. Solo allora si conosceranno diagnosi ufficiale e tempi di recupero precisi. 

Nel frattempo, l’Inter resta con il fiato sospeso: le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per gli obiettivi stagionali, e la presenza del suo capitano sarà determinante. 

