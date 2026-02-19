Quando torna Lautaro Martinez? È la domanda che agita il mondo Inter dopo l’infortunio accusato dall’attaccante argentino durante la sfida contro il Bodø/Glimt in Champions League. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo con un problema muscolare al polpaccio, facendo scattare immediatamente l’allarme in vista dei prossimi impegni stagionali.

Inter in apprensione: attesa per gli esami

Gli esami strumentali sono fissati per domani e serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio. Nelle ore successive alla gara, lo staff medico ha effettuato le prime valutazioni, ma solo i controlli clinici potranno stabilire diagnosi e tempi certi di recupero.