Quando torna Lautaro Martinez? È la domanda che agita il mondo Inter dopo l’infortunio accusato dall’attaccante argentino durante la sfida contro il Bodø/Glimt in Champions League. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo con un problema muscolare al polpaccio, facendo scattare immediatamente l’allarme in vista dei prossimi impegni stagionali.
Inter in apprensione: attesa per gli esami
Gli esami strumentali sono fissati per domani e serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio. Nelle ore successive alla gara, lo staff medico ha effettuato le prime valutazioni, ma solo i controlli clinici potranno stabilire diagnosi e tempi certi di recupero.
Le sensazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro non sono del tutto rassicuranti: si teme infatti uno stiramento al polpaccio. In caso di conferma, lo stop potrebbe aggirarsi intorno alle tre o quattro settimane.
Quando torna Lautaro Martinez: i possibili tempi di recupero
Se gli esami dovessero confermare uno stiramento muscolare, Lautaro Martínez potrebbe restare fuori circa un mese. Questo significherebbe saltare diverse partite cruciali tra campionato e coppe, con un possibile rientro previsto verso la fine del prossimo ciclo di gare. In questo caso Lautaro rientrerebbe dopo la sosta dedicata alle Nazionali, saltando le seguenti sfide:
- Lecce (Serie A, in trasferta)
- Bodo Glimt (Champions, in casa)
- Genoa (Serie A, in casa)
- Como (Coppa Italia, in trasferta)
- Milan (Serie A, in trasferta)
- Eventuali ottavi di Champions (in casa)
- Atalanta (Serie A, in casa)
- Eventuali ottavi di Champions (in trasferta)
- Fiorentina (Serie A, in trasferta)
Nel caso più ottimistico — semplice affaticamento o lieve elongazione — il rientro potrebbe avvenire in tempi più brevi, tra 10 e 15 giorni. Tuttavia, lo staff medico dell’Inter tende alla massima prudenza per evitare ricadute, soprattutto considerando l’elevato numero di partite ravvicinate.
Un’assenza pesante per l’Inter
Lautaro è il punto di riferimento offensivo e il leader tecnico della squadra. La sua eventuale assenza costringerebbe l’allenatore a ridisegnare l’attacco, affidandosi alle alternative presenti in rosa per mantenere competitività e continuità di risultati.
Oltre al contributo realizzativo, l’argentino è fondamentale per il lavoro senza palla, la pressione sugli avversari e la capacità di legare il gioco: caratteristiche difficili da sostituire.
Le prossime ore saranno decisive
Per capire davvero quando torna Lautaro Martinez bisognerà attendere l’esito degli esami di domani. Solo allora si conosceranno diagnosi ufficiale e tempi di recupero precisi.
Nel frattempo, l’Inter resta con il fiato sospeso: le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per gli obiettivi stagionali, e la presenza del suo capitano sarà determinante.