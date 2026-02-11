Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 26esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Lumezzane è in programma per mercoledì 11 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.
Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Inter Under 23-Lumezzane, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO
Ore 18.00
-
ALCIONE MILANO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
RENATE-TRIESTINA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
NOVARA-ALBINOLEFFE
Sky Sport Max e Sky Sport 253
-
DOLOMITI BELLUNESI-PERGOLETTESE
Sky Sport 254
Ore 20.30
-
PRO VERCELLI-L.R. VICENZA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
UNION BRESCIA-VIRTUS VERONA
Sky Sport 252
-
INTER U23-LUMEZZANE
Sky Sport 253
-
GIANA ERMINIO-LECCO
Sky Sport 254
-
PRO PATRIA-CITTADELLA
Sky Sport 255
-
ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO
Sky Sport 256
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO
Ore 18.00
-
JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
GUIDONIA MONTECELIO-BRA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
FORLÌ-PONTEDERA
Sky Sport 253
Ore 20.30
-
TERNANA-RAVENNA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
CARPI-AREZZO
Sky Sport 252
-
CAMPOBASSO-LIVORNO
Sky Sport 253
-
ASCOLI-TORRES
Sky Sport 254
-
PIANESE-PERUGIA
Sky Sport 255
-
GUBBIO-VIS PESARO
Sky Sport 256