Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 26esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Lumezzane è in programma per mercoledì 11 febbraio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30 .

Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Inter Under 23 Lumezzane in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Inter Under 23-Lumezzane, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO

Ore 18.00

ALCIONE MILANO-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 RENATE-TRIESTINA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 NOVARA-ALBINOLEFFE

Sky Sport Max e Sky Sport 253

Sky Sport Max e Sky Sport 253 DOLOMITI BELLUNESI-PERGOLETTESE

Sky Sport 254

Ore 20.30

PRO VERCELLI-L.R. VICENZA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 UNION BRESCIA-VIRTUS VERONA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 INTER U23-LUMEZZANE

Sky Sport 253

Sky Sport 253 GIANA ERMINIO-LECCO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PRO PATRIA-CITTADELLA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO

Sky Sport 256

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

Ore 18.00

JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 GUIDONIA MONTECELIO-BRA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 FORLÌ-PONTEDERA

Sky Sport 253

Ore 20.30