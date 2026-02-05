Cos’è lo slittino: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo slittino è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo slittino e come funziona.
Cos’è slittino
Lo slittino (luge in inglese) è uno degli sport più veloci delle Olimpiadi invernali: gli atleti scivolano sulla schiena, sdraiati con i piedi davanti, lungo una pista ghiacciata ad altissima velocità (oltre 150 km/h), senza freni meccanici. La disciplina richiede riflessi, precisione nel bilanciamento del corpo e perfetta conoscenza della pista.
Slittino come funziona: regole
Come funziona ogni gara
Singolo (M/F)
- Ogni atleta scende su una slitta da solo, sdraiato sulla schiena.
- La gara si svolge su 4 manches in due giorni.
- Il tempo di ciascuna discesa viene cronometrato al centesimo di secondo.
- Si sommano i tempi delle quattro manches: vince chi ha il totale più basso.
Doppio (M/F)
- La slitta è manovrata da due atleti insieme (uno davanti e uno dietro).
- Ogni coppia fa 2 manches in un solo giorno.
- Si sommano i tempi: la coppia con il tempo totale minore vince.
Staffetta a squadre (Team Relay)
- È un evento a squadre miste: ciascuna nazione schiera
- 1 atleta singolo donna
- 1 atleta singolo uomo
- 1 equipaggio doppio
- Ogni atleta scende uno dopo l’altro: quando il primo finisce la corsa, tocca un touchpad alla fine della pista che apre la porta di partenza del prossimo atleta.
- Il tempo è cumulativo: vince la squadra con il tempo totale più basso.
Regole e tecnica di gara
Posizione in slitta
- Gli atleti devono rimanere sdraiati sulla schiena con i piedi davanti per tutta la discesa.
- La guida avviene muovendo leggermente spalle, gambe e piedi, usando il proprio corpo per indirizzare la slitta.
Pista e velocità
- Le piste da slittino sono ghiacciate e tecniche, con numerose curve ad alta velocità.
- Gli sliders raggiungono velocità molto elevate, spesso superiori rispetto a skeleton o bob.
Penalità e invalidazioni
- Uscita di pista, caduta prima del traguardo o toccare la pista con parti del corpo non consentite può portare alla squalifica (non viene assegnato tempo valido).
- Se la slitta non segue la traiettoria regolamentare, la discesa può essere annullata dai giudici tecnici secondo le regole della federazione internazionale (FIL).
Classifica finale
- Nelle gare di singolo e doppio, si sommano i tempi delle manches: chi ha il tempo complessivo più basso è il vincitore della medaglia d’oro.
- Nella staffetta a squadre, si sommano i tempi di ogni frazione (attivato dal touchpad): vince la squadra più veloce.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Ai Giochi ci saranno 5 eventi medagliati di slittino:
- Singolo maschile
- Singolo femminile
- Doppio maschile
- Doppio femminile (evento nuovo alle Olimpiadi)
- Staffetta a squadre (Team Relay)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Lo slittino sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette