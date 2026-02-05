Cos’è lo skeleton: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, lo skeleton è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è lo skeleton e come funziona.
Cos’è skeleton
Lo skeleton è uno sport di scivolamento invernale individuale in cui l’atleta scende lungo una pista ghiacciata su una slitta molto bassa, sdraiato a pancia in giù con la testa in avanti e i piedi dietro. Non c’è volante o freni: la direzione e l’equilibrio si controllano con micro-movimenti del corpo e cambi di peso.
Skeleton come funziona: regole
Come funziona una gara
Partenza
- L’atleta parte in piedi dalla linea di partenza.
- Ha una breve rincorsa di spinta (circa 25–40 m) in cui spinge la slitta a mano prima di sdraiarsi sopra.
- Una volta sdraiato, non può usare mani o piedi per frenare o spingere, solo il corpo per “guidare”.
Discesa
- Gli atleti percorrono una pista di ghiaccio condivisa con bob e slittino, lunga circa 1,2 km–1,65 km, con numerose curve tecniche e pendenze.
- Si raggiungono velocità oltre i 130 km/h.
Format e cronometro
Manche
- Individuale maschile e femminile: si corrono 4 manche totali (due al giorno per due giorni).
- I tempi delle quattro discese si sommano e il totale più basso vince.
- Il tempo è misurato con precisione elettronica al centesimo di secondo (0,01 s).
Gara a squadre mista
- Ogni nazione schiera un uomo e una donna.
- Ogni atleta effettua una singola discesa.
- La somma dei tempi dei due atleti determina la classifica finale delle squadre.
Posizione di guida
- L’atleta rimane sdraiato a pancia in giù per tutta la discesa, controllando la traiettoria solo con movimento del corpo e variazioni di pressione.
- Non si può toccare la slitta con le mani per superfrenare o accelerare dopo la partenza.
Penalità
- Errori di partenza o uscite dalla pista comportano squalifiche o esclusione dalla classifica.
- Manipolare la slitta o l’attrezzatura in modo non consentito può portare a penalità tecniche secondo le regole IBSF.
Classifica
- Vince chi ha il tempo complessivo più basso (somma delle manche nei singoli o somma dei due crono nella gara mista).
- In caso di parità, possono valere i tempi migliori o regole tecniche IBSF, ma è rara.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Alle Olimpiadi Invernali 2026 lo skeleton assegna 3 titoli medagliati:
- Individuale maschile
- Individuale femminile
- Gara a squadre mista (novità olimpica 2026)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Lo skeleton sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette