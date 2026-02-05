Cos’è il pattinaggio di velocità: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il pattinaggio velocità è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il pattinaggio velocità e come funziona.
Cos’è pattinaggio velocità
Il pattinaggio di velocità è uno sport su ghiaccio in cui gli atleti competono contro il cronometro su un anello da 400 m. L’obiettivo è completare la distanza prevista nel minor tempo possibile. È diverso dallo short track: qui si gareggia su una pista più grande e normalmente si parte in coppia, mentre nel short track si gareggia tutti insieme su una pista più piccola e stretta.
La gara si svolge su un anello di ghiaccio da 400 m. Gli atleti partono in coppia su due corsie (interna ed esterna) e si scambiano le corsie ogni giro per percorrere la stessa distanza.
Corse individuali (cronometrate)
Gli atleti gareggiano in batterie da due:
- Vince chi realizza il miglior tempo complessivo, non chi arriva primo nella singola batteria.
Distanze medagliate previste per:
- Uomini: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m
- Donne: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m
Mass Start (partenza in gruppo)
- Tutti gli atleti partono insieme e la gara si vince arrivando per primo al traguardo.
- Si percorrono 16 giri totali sull’anello di 400 m.
- Ci sono sprint intermedi (a 4, 8, 12 giri) per assegnare punti bonus in alcune competizioni internazionali, ma ai Giochi conta soprattutto la posizione finale alla bandiera a scacchi.
Inseguimento a squadre (Team Pursuit)
- Ogni team è composto da tre atleti.
- Due squadre competono testa a testa: una parte da una corsia, l’altra dall’altra corsia.
- Il tempo è cronometrato sul terzo atleta del team allo scatto finale.
Distanze ai Giochi:
- Uomini: 8 giri
- Donne: 6 giri
Cronometraggio
- Tutte le gare individuali (tranne mass start e inseguimento squadre) sono cronometrate.
- Conta il tempo totale del singolo atleta o della squadra (nel Team Pursuit).
Scambio di corsie
- Nelle gare individuali su pista lunga (cronometrate), gli atleti si scambiano le corsie ogni giro per assicurare parità di distanza.
Partenze
- Nelle gare di cronometro ciascun atleta parte con un compagno, ma la classifica finale è basata sul tempo più veloce, non sulla posizione relativa nella corsia.
- Nella Mass Start, invece, tutti partono insieme e le posizioni si determinano all’arrivo.
Penalità comuni
- Se un atleta non completa correttamente il cambio di corsia o interferisce con un altro atleta, può essere penalizzato o squalificato secondo il regolamento ISU (come nelle gare internazionali standard). La gestione specifica è sotto supervisione dei giudici di gara ISU.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
Sono in programma 14 eventi di pattinaggio di velocità:
- 7 per gli uomini (distanze individuali + mass start + team pursuit)
- 7 per le donne (distanze individuali + mass start + team pursuit)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Gli appassionati potranno seguire le gare:
