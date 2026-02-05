Cos’è il curling: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il curling è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il curling e come funziona.
Cos’è il curling
È diventato popolarissimo in Italia dopo la vittoria della medaglia d’oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Nato in Scozia nel XVI secolo, possiamo descriverlo come una via di mezzo tra le bocce e il tiro al bersaglio. I giocatori (in coppia mista oppure in squadra), sopra una pista di ghiaccio, devono far scivolare le loro “stone” il più possibile vicino al centro del bersaglio, allontanando allo stesso tempo quelle dell’avversario. Per “gestire” la corsa della pietra sul ghiaccio viene utilizzato uno spazzolone (o “brush”), che serve a modificare l’attrito: più veloce è la spazzata, più correrà la pietra. Si giocano 8 o 10 mani a squadra e i punti vengono calcolati in base a chi ha piazzato più pietre vicino al centro dell’obiettivo.
Curling come funziona: regole
- Rilascio prima della hog line: la pietra deve essere rilasciata prima della linea chiamata hog line — se no è tolta dal gioco.
- Contatto con le pareti o fuori casa: una stone che tocca il bordo o supera la casa non conta più.
- Violazioni e fair play: se una stone viene toccata illegalmente, può essere rimossa o riportata al suo posto secondo la situazione.
Punteggio
Al termine di un end si assegnano punti:
- Vince una squadra per end
- Si conquista 1 punto per ogni stone che è più vicina al centro (chiamato button) rispetto alla migliore stone dell’altra squadra Solo le stone dentro la casa contano per il punteggio.
Se la partita è in parità dopo tutti gli ends regolamentari, si gioca un extra end fino a quando una squadra segna e vince. In extra end ogni team ha un certo tempo di riflessione per pensare alla strategia.
Gare previste a Milano Cortina 2026:
-
Torneo maschile (4 giocatori per squadra)
-
Torneo femminile (4 giocatori per squadra)
-
Doppio misto (una donna + un uomo)
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
