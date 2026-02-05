Cos’è il curling: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il curling è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il curling e come funziona.

Cos’è il curling

È diventato popolarissimo in Italia dopo la vittoria della medaglia d’oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Nato in Scozia nel XVI secolo, possiamo descriverlo come una via di mezzo tra le bocce e il tiro al bersaglio. I giocatori (in coppia mista oppure in squadra), sopra una pista di ghiaccio, devono far scivolare le loro “stone” il più possibile vicino al centro del bersaglio, allontanando allo stesso tempo quelle dell’avversario. Per “gestire” la corsa della pietra sul ghiaccio viene utilizzato uno spazzolone (o “brush”), che serve a modificare l’attrito: più veloce è la spazzata, più correrà la pietra. Si giocano 8 o 10 mani a squadra e i punti vengono calcolati in base a chi ha piazzato più pietre vicino al centro dell’obiettivo.