Cos’è il bob: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il bob è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il bob e come funziona.
Cos’è il bob
Dopo una fase di spinta iniziale, gli atleti devono effettuare delle discese cronometrate lungo una pista ghiacciata, a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzanti. A seconda del numero di componenti dell’equipaggio si parla di bob a due, bob a quattro e monobob, ossia la competizione di tipo individuale. Vince chi, dopo quattro manche, ha il tempo minore. Famosa è la storia dei bobbisti giamaicani che parteciparono ai Giochi di Calgary del 1988 (raccontata nel film “Cool runnings”).
Il nome è l’abbreviazione del termine inglese “bobsleigh” (“slitta”): lo sport fu inventato in Svizzera alla fine del XIX secolo.
Bob come funziona: regole e penalità
Gare previste di bob a Milano Cortina 2026:
- Monobob femminile (una atleta)
- Bob a due uomini
- Bob a due donne
- Bob a quattro uomini
Le tipologie:
Gare su quattro discese (heats):
- Ogni equipaggio effettua 4 discese totali (due al giorno per due giorni).
- La classifica finale si ottiene sommando i tempi delle 4 discese.
- Vince chi ha il tempo complessivo più basso.
L’Ultima manche aperta solo ai migliori: Solo i top 20 equipaggi dopo le prime 3 discese partecipano alla quarta discesa finale. La Gara ufficiale valida con almeno un heat completato: è necessaria almeno una discesa valida perché la gara sia ufficiale (es. se il tempo diventa impraticabile potrebbe essere cancellata).
Regole ufficiali:
- Partenza: l’equipaggio spinge lo sled per circa 50 metri prima di salire; questo sprint iniziale è fondamentale per tempo e spinta.
- Tempi: i tempi vengono misurati al centesimo di secondo.
- Velocità: gli equipaggi possono raggiungere velocità elevate in discesa; per la sicurezza e le prestazioni è fondamentale perfetto controllo della traiettoria.
- Se due team hanno lo stesso tempo finale: vengono classificati allo stesso posto.
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Il bob sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette