Cos’è il bob: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il bob è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il bob e come funziona.

Cos’è il bob

Dopo una fase di spinta iniziale, gli atleti devono effettuare delle discese cronometrate lungo una pista ghiacciata, a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzanti. A seconda del numero di componenti dell’equipaggio si parla di bob a due, bob a quattro e monobob, ossia la competizione di tipo individuale. Vince chi, dopo quattro manche, ha il tempo minore. Famosa è la storia dei bobbisti giamaicani che parteciparono ai Giochi di Calgary del 1988 (raccontata nel film “Cool runnings”).