Youth League, dove vedere Colonia Inter tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Colonia Inter Youth League tv streaming. Il match è in programma mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 18.00.
Continua il cammino dei giovani nerazzurri nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre. L’Inter è l’unica rimasta delle italiane coinvolte in Youth League, dopo l’eliminazione dal percorso principale di Atalanta, Juventus e Napoli e dal cammino campioni della Fiorentina.
Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.
Dove vedere Colonia Inter Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta
Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.
La partita Colonia–Inter sarà visibile Inter TV, canale tematico del club nerazzurro disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), e in streaming sul sito ufficiale del club nerazzurro. Non sarà l’unica possibilità di seguire la sfida visto che questa è stata scelta da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo e sarà in onda anche su Sky Sport Calcio (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI)