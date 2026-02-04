Youth League, dove vedere Colonia Inter tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Colonia Inter Youth League tv streaming. Il match è in programma mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 18.00.

Continua il cammino dei giovani nerazzurri nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre. L’Inter è l’unica rimasta delle italiane coinvolte in Youth League, dopo l’eliminazione dal percorso principale di Atalanta, Juventus e Napoli e dal cammino campioni della Fiorentina.

Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.