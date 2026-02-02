Con un’operazione rapida e a sorpresa, la Juventus ha ufficializzato nella serata di ieri un nuovo innesto: Jeremie Boga, dal Nizza. Il calciatore – che in Italia ha già vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta – si è trasferito in prestito con diritto di riscatto e si metteràm al servizio di Luciano Spalletti.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga», si legge nella nota ufficiale del club bianconero.