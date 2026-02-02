Con un’operazione rapida e a sorpresa, la Juventus ha ufficializzato nella serata di ieri un nuovo innesto: Jeremie Boga, dal Nizza. Il calciatore – che in Italia ha già vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta – si è trasferito in prestito con diritto di riscatto e si metteràm al servizio di Luciano Spalletti.
«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga», si legge nella nota ufficiale del club bianconero.
«L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi», conclude la Juventus.
Boga stipendio Juventus – Le cifre del contratto
Secondo le indiscrezioni, lo stipendio pattuito per Boga in caso di riscatto sarebbe pari a 2,5 milioni di euro netti annui. Ipotizzando che il giocatore incassi la metà per i mesi fino a giugno 2025 (1,25 milioni di euro netti), il costo per la Juventus per la seconda parte di stagione ammonterebbe a poco più di 2,3 milioni di euro.