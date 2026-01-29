Champions League: quando esce il calendario dei playoff

I playoff per la fase a eliminazione diretta sono una novità del nuovo format della UEFA Champions League introdotto a partire dalla scorsa stagione e si giocheranno per la seconda volta nell’edizione 2025/26. Mentre le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal 9° al 24° posto danno il via alla fase a eliminazione diretta con gli spareggi.
Le squadre si affronteranno in spareggi a eliminazione diretta che prevedono gare d’andata e ritorno, con e le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. A partire dai playoff per la fase a eliminazione diretta, il torneo avrà tabellone in stile tennistico. Le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa.
Calendario playoff champions quando esce? Le teste di serie e le sfidanti
Le squadre che si sono classificate tra il 9°e il 24° posto nella prima edizione della fase campionato si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno. Le vincitrici degli spareggi si qualificheranno agli ottavi di finale della competizione. Di seguito tutte le squadre qualificate, divise tra teste di serie e non teste di serie.
Teste di serie
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atletico Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
Non teste di serie
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodo Glimt
- Benfica
Di seguito, i potenziali scontri ai playoff della competizione:
- Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica
- PSG/Newcastle vs Monaco/Qarabag
- Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray
- Atalanta/Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund/Olympiacos
Calendario playoff champions quando esce? Quando si gioca
Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di due settimane:
- Andata: 17/18 febbraio 2026
- Ritorno: 24/25 febbraio 2026
In linea di massima, ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, la sera del sorteggio. Qualora nel programma delle partite si dovessero verificare sovrapposizioni di stadi o città, queste verranno risolte secondo i principi applicabili stabiliti dal Comitato per le Competizioni per Club.
Calendario playoff champions quando esce? Tutti i dettagli
Il sorteggio per definire le otto partite degli spareggi per accedere agli ottavi di finale si svolgeranno a Nyon venerdì 30 gennaio dalle ore 12.00. Determinate le partite per il calendario ci sarà da aspettare la giornata di sabato. Da quanto trapela la pubblicazione da parte della UEFA dovrebbe avvenire nel pomeriggio del 31 gennaio.