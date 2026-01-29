Champions League: quando esce il calendario dei playoff

I playoff per la fase a eliminazione diretta sono una novità del nuovo format della UEFA Champions League introdotto a partire dalla scorsa stagione e si giocheranno per la seconda volta nell’edizione 2025/26. Mentre le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal 9° al 24° posto danno il via alla fase a eliminazione diretta con gli spareggi.

Le squadre si affronteranno in spareggi a eliminazione diretta che prevedono gare d’andata e ritorno, con e le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. A partire dai playoff per la fase a eliminazione diretta, il torneo avrà tabellone in stile tennistico. Le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa.