Torino, il sindaco apre sulla cessione dello stadio: la palla passa a Cairo

Il Comune di Torino è pronto ad accelerare sul dossier dello stadio Olimpico Grande Torino e ora attende una presa di posizione, chiara e definitiva, da parte di Urbano Cairo, patron del club granata che attualmente ha in gestione l’impianto cittadino. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dopo la cancellazione delle ipoteche ora lo stadio è cedibile e proprio per questo dal Comune attendono un segnale da parte del patron granata.

«Com’è noto, la Città gestisce attualmente una concessione con il Torino che giungerà a scadenza a fine 2026 – aveva risposto l’assessore allo sport Domenico Carretta alle interpellanze presentate dai consiglieri comunali De Benedictis e Firrao sul Grande Torino –. Sempre attraverso un bando, la Città potrà procedere a un nuova concessione (un nuovo contratto di affitto pluriennale, insomma; ndr) o cedere l’impianto in diritto di superficie per 99 anni. O anche accogliere una proposta di partenariato pubblico-privato». Queste sono le tre strade che sono state già esposte dal sindaco Stefano Lo Russo.