Quando gioca Sinner agli Australian Open: data, orario e avversario

Il campione azzurro, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, scenderà in campo venerdì 30 gennaio sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con l’inizio ancora da definire. L’avversario del terzo turno sarà il serbo Novak Djokovic , numero 4 del ranking mondiale.

Continua l’ Australian Open 2026 per Jannik Sinner , torneo che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista assoluto. In molti si chiedono quando gioca Sinner agli Australian Open e quale sarà il suo avversario in semifinale in quella che è la sua difesa del titolo a Melbourne dopo aver eliminato al primo turno il francese Gasquet, il padrone di casa Duckworth, lo statunitense Spizzirri, aver trionfato nel derby italiano con Darderi e battuto un altro statunitense come Shelton. La risposta è ora ufficiale.

Sinner Australian Open: un primo Slam 2026 molto atteso

Sapere quando gioca Sinner agli Australian Open è particolarmente importante perché per il numero uno italiano si tratta del primo Slam ufficiale del 2026. Dopo aver chiuso il 2025 con una straordinaria striscia di 14 vittorie consecutive.

Prima di fare il suo esordio vincente contro Gasquet, nelle scorse settimane l’altoatesino ha disputato soltanto incontri di esibizione: prima contro Carlos Alcaraz a Seul, poi contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne. Il match contro Gaston rappresenta dunque il vero start agonistico della nuova stagione.

Come arrivano Sinner e Djokovic al match

Per quanto riguarda Djokovi, il tennista serbo arriva in semifinale dopo il ritiro di Lorenzo Musetti che si trovava in vantaggio di due set a zero, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico che non gli ha permesso di concludere il match che avrebbe potuto regalare una semifinale dell’Australian Open tutta italiana.

Sinner-Djokovic: i precedenti

Si tratta del 14° confronto fra i due. I parziali sono in favore del tennista italiano che ha portato a casa la vittoria nelle ultime sette partite, fra cui ci sono anche le semifinali 2025 di Wimbledon e Roland Garros e quella del 2024 proprio a Melbourne in occasione del primo dei due Australian Open vinti consecutivamente da Sinner.

In sintesi: quando gioca Sinner agli Australian Open

