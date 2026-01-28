Nel corso delle assemblee di Ligue 1 e Ligue 2 che si sono tenute nella giornata odierna, Nicolas de Tavernost, direttore generale di LFP Media, la filiale commerciale della Lega calcistica francese, ha svelato una novità potenzialmente rivoluzionaria. Il dirigente ha annunciato ai dirigenti dei club di avere un accordo con la FIFA per la trasmissione integrale della prossima Coppa del Mondo in programma quest’estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico (11 giugno-19 luglio).

Un’intesa che – secondo quanto riportato da L’Equipe – si è chiusa sulla base di un importo di 20 milioni di euro (18 milioni di diritti più 2 milioni di costi di produzione) per il canale di Lega. M6, dal canto suo, ha già acquisito 54 partite del Mondiale per la televisione in chiaro. La mossa dovrebbe consentire a Ligue 1+ di colmare il vuoto di fine stagione, con quasi tre mesi senza partite di campionato.