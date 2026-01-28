Champions, come si determinano gli incroci della fase a eliminazione diretta

La seconda edizione della nuova Champions è giunta ormai alla fine della prima fase e le squadre partecipanti hanno occupato la loro dimensione. Tra successi inattesi, pareggi e sconfitte all’ultimo minuto, la classifica si è delineata per tutte le formazioni, dalle big alle outsider, non senza sorprese, e questa sera avremo a disposizione il quadro definitivo. Ma come si proseguirà oltre questa fase? Chi potranno incontrare le italiane che rimarranno in gioco tra ottavi di finale e playoff?

Sarà proprio la classifica finale a determinare poi la fase a eliminazione diretta. A differenza delle edizioni fino alla stagione 2023/24, infatti, gli incroci dei playoff (una novità a partire dalla passata stagione) e degli ottavi di finale non vengono definiti esclusivamente sulla base dei sorteggi. Sarà la posizione nel girone unico a dire in che punto del tabellone si posizioneranno le 24 squadre che continueranno a lottare per il titolo di Campione d’Europa.