Champions, ultima giornata della prima fase: tutto quello che c’è da sapere

E’ tutto pronto per una serata di calcio europeo che si preannuncia entusiasmante. Questa sera, a partire dalle ore 21.00, va in scena l’ultima giornata della prima fase della Champions League: tutte le 18 partite dell’ultimo turno si giocheranno in contemporanea e regaleranno i verdetti definitivi per questa fase della competizione.

Partendo dal dato più importante, otto squadre si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre altre sedici dovranno passare dagli spareggi che si giocheranno a febbraio. Tra chi punta i playoff e chi gli ottavi di finale diretti, sarà solamente una la partita che non avrà un valore decisivo sul campo, mentre nelle altre almeno una delle due sfidanti avrà un motivo per portare a casa i tre punti o un pareggio.

Champions League ultima giornata – I punti necessari e la situazione delle italiane

Conquistare 16 punti sarà molto probabilmente sufficiente per qualificarsi agli ottavi della nuova Champions, anche se addirittura 15 punti potrebbero bastare in caso di incroci particolari. Molto dipenderà anche dalla differenza reti, ma a poche ore dal calcio d’inizio questa è la situazione delle italiane:

Atalanta – 13 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi

13 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi Inter – 12 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi

12 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi Juventus – 12 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi

12 punti, playoff sicuri, vincere per sperare negli ottavi Napoli – 8 punti, almeno un punto per sperare nei playoff

Champions League ultima giornata – I criteri in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo pari punti, a quali criteri dovranno fare attenzione i club per giocarsi la qualificazione? Di seguito, gli aspetti chiave per stabilire il passaggio del turno in caso di parità:

Differenza reti Gol fatti Gol in trasferta Vittorie Vittorie in trasferta Punti ottenuti dalle rivali affrontate Differenza reti delle rivali affrontate Numero di gol segnati dalle rivali Cartellini Ranking UEFA

Champions League ultima giornata – Il tabellone tennistico

Come noto, la Champions League proseguirà nella sua seconda fase con la compilazione di un tabellone che terrà conto delle posizioni nella classifica finale del girone unico.

Questo il tabellone dei playoff, con tutti gli incroci in base alle posizioni:

9/10 vs 23/24

11/12 vs 21/22

13/14 vs 19/20

15/16 vs 17/18

Questo, invece, il tabellone degli ottavi di finale, con tutti gli incroci in base alle posizioni:

1/2 vs 15/16 – 17/18

7/8 vs 9/10 – 23/24

5/6 vs 11/12 – 21/22

3/4 vs 13/14 – 19/20

18/17 – 16/15 vs 2/1

24/23 – 10/9 vs 8/7

21/22 – 12/11 vs 6/5

20/19 – 14/13 vs 4/3

Champions League ultima giornata – I sorteggi di playoff e ottavi

Il sorteggio dei playoff avverrà venerdì 30 gennaio, alle ore 12. Le squadre classificate dalla nona alla sedicesima posizione saranno considerate teste di serie e giocheranno il ritorno in casa. Le squadre che occuperanno invece i posti dal 17 al 24 giocheranno l’andata in casa.

Il sorteggio seguirà il tabellone, ogni squadra avrà due possibilità da pescare nell’urna quindi il 50% di capitare con una e il 50% di capitare con l’altra. Non ci sono restrizioni, è possibile quindi che ci siano derby sin da questa fase. Le partite dei playoff si disputeranno l’11 e il 12 febbraio (l’andata) e il 18 e 19 febbraio (il ritorno). Tutte le sfide si disputeranno sui due slot abituali, le 18.45 e le 21.

Il sorteggio degli ottavi di finale è invece previsto per il 27 febbraio, sempre alle ore 12. Ogni posizione in classifica conta. Sia per il tabellone, ma soprattutto a livello economico visto che ogni gradino in più significa ricavi maggiori.

Champions League ultima giornata – Il ranking UEFA

Da non sottovalutare anche la questione ranking UEFA, che potrebbe offrire alla Serie A un posto extra nella Champions League della prossima stagione: anche in questo caso ogni posizione fa scattare dei bonus altissimi. Oltre ovviamente al pareggio (1 punto) e vittoria (2 punti).

Champions League ultima giornata – Come seguire le sfide dell’ultimo turno

Ben 17 su 18 partite dell’ultima giornata verranno trasmesse in diretta su Sky con una maxi “Diretta Gol” lanciata nuovamente dalla pay-tv di Comcast per l’occasione. L’unica sfida che sarà assente da questo gruppo è Napoli-Chelsea, che sarà esclusiva Amazon, in onda su Prime Video. Una partita si vedrà in chiaro: Real Madrid-Benfica su TV8.