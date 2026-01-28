Champions, le possibili avversarie del Napoli ai playoff

Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club ha definito ufficialmente le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino al cambio di format si arrivava a 9,6 milioni.
Napoli avversarie Champions – Gli incroci del tabellone
Gli uomini di Antonio Conte cercano una vittoria in casa contro il Chelsea per sperare in un piazzamento ai playoff in cui giocarsi gli ottavi di finale. Qualora arrivasse un pareggio, i partenopei dovranno guardare i risultati delle dirette concorrenti. L’avversaria delle due gare sarà decisa dalla classifica finale relativa alla prima fase e sarà decretata dal sorteggio in programma venerdì 30 gennaio.
Di seguito, le possibili avversarie del Napoli nella fase a eliminazione diretta:
[IN AGGIORNAMENTO]