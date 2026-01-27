Addio arancio: dopo le polemiche in Serie A torna il pallone bianco

Dopo le polemiche degli scorsi mesi per il pallone arancio, che era difficilmente individuabile dalla televisione soprattutto per chi è affetto da daltonismo, la Lega Serie A e Puma hanno presentato oggi il pallone ufficiale di colore bianco che sarà usato per questi ultimi mesi della stagione 2025/26.
Il nuovo Orbita Serie A Enilive 2026 sarà usato nel massimo campionato, ma anche nelle competizioni Primavera 1 e in Coppa Italia. Proprio nella coppa nazionale farà il suo debutto assoluto, visto che questa sera è in programma l’ultimo ottavo di finale fra Fiorentina e Como.
Il caso sul pallone arancio era scoppiato a fine anno. «Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo – aveva ammesso il presidente della Lega Calcio Serie A a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 –. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti».
Ed ecco arrivato il momento di cambiare, quella che è stata definita dallo stesso Simonelli «una scelta infelice». Si torna al bianco fino a fine stagione con un sospiro di sollievo per le persone che non riuscivano a seguire sulla propria televisione quello arancione.