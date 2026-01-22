Quando gioca Sinner agli Australian Open: data, orario e avversario dell’esordio

Il campione azzurro, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, scenderà in campo sabato 24 gennaio sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con inizio del match ancora non ufficializzato. L’avversario del terzo turno sarà lo statunitense Eliot Spizzirri , numero 85 del ranking mondiale.

Continua l’ Australian Open 2026 per Jannik Sinner , torneo che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista assoluto. In molti si chiedono quando gioca Sinner agli Australian Open e quale sarà il terzo ostacolo nella sua difesa del titolo a Melbourne dopo aver eliminato al primo turno il francese Gasquet e il padrone di casa Duckworth. La risposta è ora ufficiale.

Sinner Australian Open: un primo Slam 2026 molto atteso

Sapere quando gioca Sinner agli Australian Open è particolarmente importante perché per il numero uno italiano si tratta del primo Slam ufficiale del 2026. Dopo aver chiuso il 2025 con una straordinaria striscia di 14 vittorie consecutive, Sinner torna in campo per un test significativo, utile a verificare lo stato di forma dopo la preparazione invernale.

Prima di fare il suo esordio vincente contro Gasquet, nelle scorse settimane l’altoatesino ha disputato soltanto incontri di esibizione: prima contro Carlos Alcaraz a Seul, poi contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne. Il match contro Gaston rappresenta dunque il vero start agonistico della nuova stagione.

Come arrivano Sinner e Spizzirri al match

Per quanto riguarda Spizzirri, il tennista statunitense ha vinto i suoi due match contro, rispettivamente, il brasiliano Fonseca (3-1) e il cinese Wu (3-2). Sinner, dal canto suo, non ha concesso nessun set ai suoi avversari fino a questo momento. Gasquet è stato costretto a ritirarsi sul 2-0 in favore dell’italiano mentre Duckworth è stato liquidato con un netto 3-0.

Sinner-Spizzirri: i precedenti

Si tratta del primo confronto fra i due tennisti che fino a questo momento non si sono incrociati nemmeno nei tornei minori, nonostante siano coetanei, visto che sono nati entrambi nel 2001.

In sintesi: quando gioca Sinner agli Australian Open

Per chi cerca una risposta chiara e immediata alla domanda quando gioca Sinner agli Australian Open, ecco il riepilogo: