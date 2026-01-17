Juve Next Gen Ascoli in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 22esima giornata del girone B di Serie C.

brambilla
Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Ascoli in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 20esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con l’Ascoli è in programma per sabato 17 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Juve Next Gen Ascoli in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Ascoli in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Ascoli, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 17 GENNAIO

Ore 14.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • BENEVENTO-CASARANO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-LECCO
    Sky Sport 253 e NOW
  • CITTADELLA-PERGOLETTESE
    Sky Sport 254 e NOW
  • PIANESE-TORRES
    Sky Sport 255 e NOW
  • TRENTO-NOVARA
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • GUIDONIA MONTECELIO-LIVORNO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-TRIESTINA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • CAMPOBASSO-CARPI
    Sky Sport 253 e NOW
  • PRO PATRIA-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 254 e NOW
  • LUMEZZANE-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 18 GENNAIO

Ore 12.30

  • ATALANTA U23-SALERNITANA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
    FORLÌ-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-L.R. VICENZA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • PRO VERCELLI-UNION BRESCIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • POTENZA-CASERTANA
    Sky Sport 253 e NOW
  • PERUGIA-GUBBIO
    Sky Sport 254 e NOW
  • TRAPANI-SORRENTO
    Sky Sport 255 e NOW
  • SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • INTER U23-VIRTUS VERONA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • BRA-RAVENNA
    Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
  • PONTEDERA-PINETO
    Sky Sport 254 e NOW
  • AZ PICERNO-LATINA
    Sky Sport 255 e NOW
  • RENATE-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • MONOPOLI-CATANIA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • FOGGIA-GIUGLIANO
    Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 19 GENNAIO

Ore 20.30

  • COSENZA-CROTONE
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

