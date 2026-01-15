Conference League, dove vedere il sorteggio dei playoff

Un sorteggio che sarà seguito con particolare attenzione dalla Fiorentina che scoprirà la sua avversaria che uscirà dalla coppia composta dai ciprioti dell’ Omonia Nicosia e dai polacchi dello Jagiellonia . Questo accoppiamento è deciso dal tabellone della fase finale e della classifica al termine delle sei giornate della prima fase che ha visto i viola terminare al 15° posto.

Dove vedere sorteggio playoff Conference League – Le due urne

Sono in totale 16 le squadre che dovranno passare dagli spareggi per approdare agli ottavi di finale dove sono già qualificate le compagini che hanno terminato la prima fase della competizione nei primi otto posti della classifica generale. Le 16 squadre sono divise in due urne in base al piazzamento in classifica che le divide a metà con la Fiorentina che figura fra le teste di serie. Di seguito le due urne che saranno utilizzare per il sorteggio di venerdì:

Teste di serie

AZ Alkmaar (NED)

Celje (SLO)

Crystal Palace (ENG)

Fiorentina (ITA)

Lausanne-Sport (SUI)

Lech Poznań (POL)

Rijeka (CRO)

Samsunspor (TUR)

Non teste di serie

Drita (KOS)

Jagiellonia (POL)

KuPS Kuopio (FIN)

Noah (ARM)

Omonoia (CYP)

Shkëndija (MKD)

Sigma Olomouc (CZE)

Zrinjski (ΒΙΗ)

Dove vedere sorteggio playoff Conference League – Il tabellone

Come detto, in base al piazzamento nella classifica della prima fase tutte le squadre sono già accoppiate con altre due altre compagini con gli incontri che saranno definiti dal sorteggio, mentre le teste di serie sono sicure di giocare in casa la gara di ritorno. Di seguito il tabellone in attesa di conoscere ufficialmente gli accoppiamenti degli spareggi

Dove vedere sorteggio playoff Conference League – Come seguire l’evento

Il sorteggio dei playoff, come detto, è in programma venerdì alle ore 13.00 a Nyon. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Sky Sport 24 (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Per chi non fosse abbonato alla televisione satellitare potrà seguire il sorteggio tramite il sito ufficiale della UEFA e sull’app ufficiale della Conference League.