Se stai cercando dove vedere Nigeria Marocco in tv e streaming, questa guida aggiornata ti spiega come seguire in diretta la sfida valida per le semifinali della Coppa d’Africa 2025. L’incontro si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21.00.
Dove vedere Nigeria Marocco in tv – I dettagli
La partita Nigeria-Marocco sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, l’emittente che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia della Coppa d’Africa 2025. Sportitalia è visibile sul canale 60 del digitale terrestre: grazie a questo accordo puoi guardare gratuitamente la gara senza costi aggiuntivi.
Questa scelta di programmazione consente agli spettatori italiani di seguire l’intero torneo, inclusa la sfida valida per gli ottavi di finale della competizione tra Nigeria e Marocco, senza abbonamenti a piattaforme pay‑tv. Sportitalia trasmetterà non solo la diretta della partita, ma anche studi pre‑ e post‑gara, approfondimenti, highlights e commenti esclusivi dedicati alla manifestazione.
Streaming: come guardare Nigeria Marocco online
Se preferisci seguire il match in streaming, puoi farlo tramite l’app o il sito ufficiale di Sportitalia. La diretta è accessibile su smartphone, tablet e computer, permettendo così di vedere la partita ovunque tu sia.