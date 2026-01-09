Wrexham Nottingham Forest in streaming gratis: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Wrexham Nottingham Forest in streaming gratis. La sfida, valida per i 32esimi di finale della FA Cup, è in programma venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 20.30.

Warner Bros. Discovery e DAZN (clicca qui per abbonarti) trasmettono in Italia la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese. L’accordo raggiunto nei mesi scorsi prevede la trasmissione degli incontri del torneo in co-esclusiva fino alla stagione 2027/28. Il match tra Wrexham e Nottingham Forest non sarà dunque visibile gratuitamente in Italia.

Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmetteranno in diretta integrale il terzo turno della Emirates FA Cup 2025/26: 32 match, di cui i top match con il commento italiano e le squadre entranti di Premier League.