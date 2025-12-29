Calciomercato invernale 2026: quando inizia e finisce la finestra di gennaio

Ma quando si aprirà la finestra di calciomercato di gennaio 2026? E quanto tempo avranno i vari club italiani per concludere la compravendita dei calciatori?

Come risaputo la finestra invernale dura nettamente meno di quella estiva, ed è per questo che viene definita di riparazione, contraddistinta dalle opportunità che si sono venute a creare nelle ultime settimane, come per esempio l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan, la prima operazione per una formazione italiana in attesa di essere ufficializzata.

Per l’attaccante tedesco, che si sta già allenando a Milanello, e per tutte le società italiane, la prima data utile per essere tesserato è il 2 gennaio. Infatti dalla mezzanotte sarà possibile registrare nuovi contratti. Inoltre, Milan, ma anche Cagliari, che si affronteranno proprio venerdì sera, potranno schierare fin da subito i propri nuovi acquisti, grazie alla deroga concessa dalla Lega Serie A avanzata dai rossoneri proprio dopo aver concluso l’acquisto in prestito di Fullkrug.

Ma quando finisce il calciomercato invernale? La finestra 2026 si concluderà esattamente un mese dopo l’apertura, il 2 febbraio alle ore 20.00. Questa è la deadline da rispettare per le società che vorranno tesserare nuovi calciatori. Invece per quanto riguarda le cessioni bisogna tenere in considerazioni i termini del calciomercato della nazione di destinazione.